Nach dem gelungenen Auftakt gegen Schottland möchte EM-Gastgeber Deutschland am Mittwoch natürlich auch gegen Ungarn gewinnen. Glaubt man den Wettanbietern, ist Deutschland klarer Favorit. Das muss nichts heissen, zeigt der Blick 70 Jahre zurück. Damals ging Ungarn als klarer Favorit in den WM-Final. Mit dem Sieg der Deutschen rechnete also niemand am 4. Juli 1954.

Legende: Die Teamleader Ferenc Puskas (HU) links und Fritz Walter (DE). KEYSTONE / PHOTOPRESS-ARCHIV / Str

Das bestätigte auch der 2015 verstorbene Sportjournalist Sepp Renggli, der die Partie damals zusammen mit über 60'000 Fussballinteressierten live vor Ort mitverfolgte. Die grosse Mehrheit des Publikums im Berner Wankdorfstadion sei für Ungarn gewesen. «Obwohl es wie aus Kübeln regnete, war sonnenklar, die Ungarn werden gewinnen», sagte Renggli 2010 bei der SRF Musikwelle.

Erinnerungen ans «Wunder von Bern» gesucht Box aufklappen Box zuklappen Sie haben den Fussball-WM-Final 1954 mitverfolgt? Oder die Siegesfeier der Deutschen miterlebt? Dann werden sie SRF Zeitzeugin oder SRF Zeitzeuge und erzählen Sie uns bis am 20. Juni von ihren Erinnerungen an diesen legendären Fussball-Moment! Auf dem Telefonbeantworter 0848 33 99 33

oder schriftlich im Formular unten am Artikel

Audio WM-Final 1954: Renggli erinnert sich mit Originaltönen von Zimmermann 04:54 min, aus Sinerzyt vom 22.06.2010. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 4 Minuten 54 Sekunden.

Als dann kurz vor Schluss Deutschland das 3:2 schoss, war die Überraschung perfekt. Der westdeutsche Sportkommentator Herbert Zimmermann konnte es, genau wie seine Zuhörenden, kaum fassen. Bis zum Spielende konnte er sich kaum mehr beruhigen.

Legende: Sepp Herberger und Fritz Walter wurden auf Händen getragen. KEYSTONE / PHOTOPRESS-ARCHIV / Str

Seine euphorische Radio-Liveberichterstattung fesselte die Zuhörenden in der Heimat, bis dann endlich der erlösende Abpfiff kam und es aus Zimmermann herausbrach: «Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister.»

Nicht nur sportgeschichtlich ein entscheidender Titel

Wer das dramatische Spiel damals mitverfolgte, sei es live im Stadion, am Radio oder gar am Fernseher, welcher die Weltmeisterschaften erstmals live übertrug, vergisst den Moment nicht mehr, als Deutschland überraschend den Titel holte.

2001 verriet z.B. der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder SRF, dass er noch heute in den Archivaufnahmen jeden Spieler mit Namen nennen könne. «Das ist präsent, das hat sich eingegraben». Er habe das Spiel als 10-Jähriger in einer Kneipe im Fernsehen live mitverfolgt. «Da bin ich mit dem Fahrrad hin und hab mir das angeguckt. Das sind Erlebnisse, die vergisst man nicht.»

«Wir sind wieder wer»

Der Weltmeistertitel der deutschen Nationalelf geht nicht nur wegen dem überraschenden Sieg bei strömendem Regen in die Geschichtsbücher ein. Er markiert einen wichtigen Punkt in der Identitätsgeschichte der noch jungen Bundesrepublik Deutschland.

«Wir sind wieder wer» wurde zum geflügelten Begriff für die Zeit nach dem Weltmeistertitel. Dieser wurde gar schon als eigentliche Geburtsstunde der Bundesrepublik bezeichnet. Der Sieg stärkte auf alle Fälle das Selbstbewusstsein der Nation, die sich neun Jahre nach dem Krieg in einer kollektiven Depression befand.

Legende: Weitaus mehr als Sport: Der Sieg bedeutete der Nation alles. KEYSTONE / Photopress-Archiv / STR

Daran erinnerte sich 2003 auch einer der damaligen Weltmeister Horst Eckel (1932–2021) gegenüber SRF: «Davor waren wir wirklich noch ganz am Boden. Nach dieser Weltmeisterschaft haben die Menschen gesagt: Wir sind Weltmeister geworden. Das Wir-Gefühl ist wieder ganz gross geworden.»

Auf dieses «Wir-Gefühl» oder zumindest eine erfolgreiche Europameisterschaft im eigenen Land hofft Deutschland aktuell auch wieder. Damit die EM möglichst ein Erfolg wird, reiste eine Delegation des Deutschen Fussball-Bundes vor dem Turnier eigens nach Spiez im Berner Oberland.

Im Hotel Belvédère war damals die deutsche Mannschaft einquartiert und bereitete sich auf die Sensation gegen Ungarn vor. Ob die Beschwörung des «Geistes von Spiez» geholfen hat, zeigt sich in den nächsten Tagen.