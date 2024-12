Udo Jürgens kam am 24. September 1934 als Jürgen Udo Bockelmann in Klagenfurt, Österreich zur Welt. Jürgens wuchs im elterlichen Schloss Ottmanach Magdalensberg in Kärnten zusammen mit den beiden Brüdern John (1931–2006) und Manfred (*1943) auf.

Mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern war er einer der erfolgreichsten Entertainer im deutschsprachigen Raum. Er hat unzählige Hits geschrieben, u. a. «Siebzehn Jahr, blondes Haar», «Aber bitte mit Sahne», «Ich war noch niemals in New York», «Griechischer Wein» oder «Ein ehrenwertes Haus».

Wenig bekannt ist, dass er auch englische Songs geschrieben hat. Etwa «If I Never Sing Another Song» , der Lieblingstitel von seinem Bandkollegen Peppe Lienhard. Aber auch Shirley Bassey oder Sammy Davis hatten einen Udo Jürgens Song «Reach For The Stars» im Programm.

Udo Jürgens starb am 21. Dezember 2014 überraschend in Münsterlingen am Bodensee an einem Herzversagen.