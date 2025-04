Bissiger Spass im satirischen Wochenrückblick «Zytlupe» und in «Vetters Töne» – das ist die Satire am Samstagmittag auf Radio SRF 1.

Seit über 30 Jahren hat die aktuelle Satire bei Radio SRF 1 ihren festen Platz, und zwar am Samstagmittag, pünktlich um 13 Uhr. Zurzeit sind es zwei Satire-Sendungen, die alternierend zu hören sind:

In «Vetters Töne» mixt der Mundartkünstler Gabriel Vetter in satirisch-bissiger Art die vielfältigsten O(riginal)-Töne und kommentiert, was die Prominenten aus Politik, Sport, Kultur und Medienwelt so alles von sich gegeben. «Vetters Töne»: rasant und aktuell.

Der in Schaffhausen geborene Slam Poet und Kabarettist, Kolumnist und Autor Gabriel Vetter wurde gleich für sein erstes Bühnenprogramm «Tourette de Suisse» mit dem Salzburger Stier 2006 ausgezeichnet.

Alle drei Wochen am Samstag um 13:00 Uhr auf Radio SRF 1, Wiederholung am Sonntag um 23:04 Uhr auf Radio SRF 1.

In der «Zytlupe» analysieren starke Stimmen die Hochs und Tiefs der Politwoche: ungefiltert und ungeniert unkorrekt. Sieben Minuten bissige Radio-Satire, die bei den Hörerinnen und Hörern zuverlässig Lob oder Empörung auslöst.

Das «Zytlupe»-Team besteht zurzeit aus den vier Salzburger Stier-Preisträgern Simon Enzler, Bänz Friedli, Renato Kaiser und Lisa Christ, dem Kabarettisten Simon Chen sowie den Satirikerinnen Stefanie Grob und Jovana Nikic.

«Zytlupe» gibt’s auch als Podcast!

Jeden zweiten Samstag um 13:00 Uhr auf Radio SRF 1, Wiederholung am Sonntag um 23:04 Uhr auf Radio SRF 1.

Verantwortlich für die Sendung «Zytlupe»:

Barbara Anderhub, Wolfram Höll, Lukas Holliger, Lina Kunz, Lea Schüpbach, Daniel Kaufmann

Leitung: Wolfram Höll

Programm Fachsupport: Elisabeth Stäheli

Kontakt: Mail an «Zytlupe»