Vier Jugendchöre aus allen Landesteilen präsentierten in Lugano während des Adventskonzerts «Jeunes Talents Noël» das neu komponierte Weihnachtslied «Allegria, pace, Glück, amour» – ein kreatives Projekt, das Musik, Adventsgefühl und die vier Landessprachen feinfühlig zusammenbringt.

Das von Sängerin und Komponistin Heidi Happy (Text) und dem Westschweizer Komponisten Valentin Villard (Melodie) neu geschriebene Weihnachtslied «Allegria, pace, Glück, amour» bildete den Höhepunkt des Konzerts – ein Ergebnis intensiver Proben, eines langen Ideenprozesses und eines lebendigen musikalischen Austausches über Sprachgrenzen hinweg.

Vier Sprachen – vier Sinne

Für Heidi Happy stellte sich die Frage: Welche Erwartungen haben junge Menschen an ein zeitgemässes Weihnachtslied? Und was verbinden sie mit der Adventszeit? Auf diese Rückmeldungen baute Happy ihren Text auf: Jede Strophe in einer anderen Sprache, jede Strophe einem Sinngewidmet – sehen, hören, riechen, schmecken. Im Refrain wechseln sich die Sprachen organisch ab.

Text: «Allegria, pace, Glück, amour» Box aufklappen Box zuklappen Strophe 1 (Deutsch):

Siehst du all die hellen Sterne?

Draussen glitzert weiss der Schnee.

Oh, wie hab ich das so gerne!

Lichter tanzen, wunderschön.



Siehst du all die bunten Kerzen,

Leuchten warm im dunklen Raum?

Glanz und Freude in den Herzen,

Strahlend unser Weihnachtsbaum.



Refrain (gemischt):

Kommt herein,

Chantons ensemble,

Che la gioia sia con noi!

Il Nadal, Fest der Liebe

Quel bonheur, per tai e mai!



Singen wir,

Cantiamo forte,

Lasst uns feiern, nuit et jour,

Weihnacht bringt, an us tuot,

Allegria, pace, Glück, amour.



Kommt herein, singen wir zusammen,

Dass die Freude mit uns ist!

Weihnachten, Fest der Liebe

Welch ein Glück, für dich und mich!



Singen wir, so laut wir können,

Lasst uns feiern, Tag und Nacht,

Weihnacht bringt uns allen Freude,

Frieden, Glück und Liebe.



Strophe 2 (Französisch)

Entends-tu les cloches sonner,

Jusqu’au fond du grand vallon?

Le crépitement du feu léger?

Ce soir compte l’union.



On frappe aux portes, les bottes pleines,

Petits et grands sont arrivés,

On écoute des contes sereins,

Des chansons pour la veillée.



Hörst du, wie die Glocken klingen?

Bis ins ferne grosse Tal?

Das Knistern des kleinen Feuers?

Heut Abend zählt Zusammensein.



Klopfen von vollen Stiefeln an Türen

Kleine und Grosse sind angekommen,

Hören gemeinsam ruhige Geschichten,

Lieder für die Abendrunde.



Strophe 3 (Italienisch):

Senti l'odore del legno che arde?

Del fiore Calicanto che sboccia?

Il calore che il cuore ti prende,

Come un incanto dolce,



Il profumo di biscotti caldi,

Portati con amore in casa,

Cannella, arance, anice e chiodi,

Riscaldano questa notte,



Riechst du den Geruch des brennenden Holzes?

Der blühenden Calicanto-Blume?

Die Wärme, die dein Herz ergreift,

Wie ein süsser Zauber.



Der Duft von warmen Keksen,

Mit Liebe ins Haus gebracht,

Zimt, Orangen, Anis und Nelken,

Wärmen diese Nacht.



Strophe 4 (Rätoromanisch – Vallader):

Ün sbisch fraid in clerglüna

Scut cordial dal lontan

Ed ans porta la furtüna

Dals tramagls da no umans.



In noss cours la flomma resta

Eir schi vain da not tuot s-chür

Nos plaschair quel basta

Da'ns tgnair bain clos e sgürs.



Eine kalte Brise im Mondschein

Herzliche Gesänge von Weitem

Und das Glück wird uns gebracht

Durch unser Beisammensein.



Die Flamme bleibt in unseren Herzen

Auch wenn die Nacht ganz dunkel wird

Unsere Freude genügt,

Um uns fest und sicher zusammen zu halten.

Wie klingt Weihnachten 2025

Valentin Villard stand vor der Aufgabe, wie ein Weihnachtslied für Jugendchöre im Jahr 2025 klingen soll. «Ich wollte etwas Leichteres und Verbindendes, ohne jedoch zu einer einfachen Lösung zu greifen: eine etwas introvertierte Strophe, die dennoch leuchtende Akzente setzt und in einen Refrain übergeht, der tanzbar, prägnant und energiegeladen ist.», sagt Valentin Villard.



Ein erstes Treffen voller Emotionen

Dass Musizieren und im Speziellen Singen verbindet, ist eine alte Binsenwahrheit. Über die Sprachregionen hinweg zu musizieren bedeutet auch, sich mit der Kultur der anderen Regionen auseinanderzusetzen. Das erste Zusammentreffen der vier Chöre im September in Sion war daher ein Emotionsbad pur: von scheu-abwartend bei den jüngeren Sängerinnen bis hin zu euphorisch-aufgekratzt bei den älteren. Und vorallem waren alle sehr neugierig, mit wem sie in zwei Monaten gemeinsam auf der Bühne stehen werden.

Jeunes Talents Noël 2025

Nach monatelanger Probenarbeit präsentieren vier Schweizer Jugendchöre aus vier Sprachregionen in Lugano ein eindrückliches Adventskonzert.

Bereits zum vierten Mal organisiert die SRG, dieses nationale Projekt zur Talentförderung im Bereich Klassik und Jazz.

Angereist sind: Aus Graubünden, der Chor da Giuvenils Grischun –

unter der Leitung von Dirigent Martin Zimmermann.

Die Schola de Sion –

unter der Leitung von Marc Bochud.

Die Singknaben der St. Ursenkathedrale Solothurn –

geleitet von Tobias Stückelberger.

Der Coro Calicantus aus dem Tessin –

mit Dirigent Mario Fontana.

Vier engagierte Dirigenten

Eine solch heterogene, altersmässig zwanzig Jahre auseinanderliegende Sängerschar auf ein gemeinsames Konzert vorzubereiten, gelang nur dank der guten Zusammenarbeit der Chor-Dirigenten. Über mehrere Monate hinweg feilten sie am Repertoire und dem neuen Stück. Ihre sorgfältige Probenarbeit ging auf: als die 120 jugendlichen Sängerinnen und Sänger im Auditorio von RSI Lugano zum ersten Mal zur grossen Probe zusammenkamen, klang “Allegria, pace, Glück, amour» bereits wie aus einem Guss. Alles war bereit für das Konzert am Sonntagnachmittag und die Aufregung stieg – eine Fernsehproduktion war für die Chöre Neuland. Das Konzert endete mit dem Klassiker “Stille Nacht – Heilige Nacht in vier Sprachen und endete mit begeistertem Applaus.

Ein Projekt, das neugierig macht

Initiiert wurde das Projekt von der SRG Fachgruppe Musik, die bereits vier Jeunes Talents Suisse-Konzerte durchgeführt hat. Das Ziel ist jeweils, junge, talentierte Musikerinnen und Musiker aus allen Sprachregionen für ein gemeinsames Konzertprojekt zusammenzuführen, und dadurch die Neugier auf die anderen Regionen der Schweiz zu wecken.