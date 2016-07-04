Jeden 2. Dienstag, 20.00-22.00 Uhr, auf Radio SRF 2 Kultur
Leitung: Theresa Beyer
Redaktion: Jodok Hess, Roman Hošek (Fachführung), Luca Koch
Kontakt: Mail an «Late Night Concert»
Konzerte aus den Jazzclubs der deutschen Schweiz, des Tessins und der Romandie. Wer nicht selbst dabei sein kann oder die Konzerte gern ein zweites Mal zu Hause hören möchte, ist mit «Late Night Concert» bestens bedient. Ab Januar 2026 heisst die Sendung «Jazz in Concert».
Jeden 2. Dienstag, 20.00-22.00 Uhr, auf Radio SRF 2 Kultur
Leitung: Theresa Beyer
Redaktion: Jodok Hess, Roman Hošek (Fachführung), Luca Koch
Kontakt: Mail an «Late Night Concert»