An der diesjährigen Ausgabe von «Eurovision Young Musicians» im norwegischen Bodø nahmen elf europäische Sender teil, auch SRF. Für SRF ging der Aargauer Valerian Alfaré an den Start – mit einem in der klassischen Musik eher aussergewöhnlichem Instrument: dem Euphonium, eine kleinere Tuba. Es war das erste Mal in den 42 Jahren, in denen der Wettbewerb existiert, dass ein Euphonium als Soloinstrument vertreten war.

Valerian bekam nach seinem Auftritt direkt Feedback von der Jury: Sie lobte die Wärme, Schönheit und Virtuosität seines Spiels sowie seine Bühnenpräsenz – die Jurypräsidentin Tabita Berglund nannte ihn einen «Entertainer». Trotzdem hat es nicht für die Top 3 gereicht.

Den zweiten Platz belegte der Cellist Hugo Svedberg aus Schweden und der dritte Platz ging an den Flötisten Fabian Egger aus Deutschland. SRF hat die Finalshow auf SRF 1 übertragen, nachzuschauen auf SRF Play.