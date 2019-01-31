Samstag, 10.00 Uhr, und Sonntag, 21.00 Uhr (Z), auf Radio SRF 2 Kultur.
Verantwortlich für die Sendung «Musikmagazin»:
Leitung: Theresa Beyer
Redaktion: Annelis Berger, Florian Hauser, Moritz Weber
Kontakt: Mail an «Musikmagazin»
Wir reden mit den Stars, entdecken junge Talente und werfen ein Streiflicht auf aktuelle Entwicklungen.
Samstag, 10.00 Uhr, und Sonntag, 21.00 Uhr (Z), auf Radio SRF 2 Kultur.
Leitung: Theresa Beyer
Redaktion: Annelis Berger, Florian Hauser, Moritz Weber
Kontakt: Mail an «Musikmagazin»