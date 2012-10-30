 Zum Inhalt springen

Sakral-vokal Sendungsporträt

Die Sendung «Sakral/Vokal» ist eine Tür zu diesem Repertoire. Ob unbestrittene Meisterwerke oder vergessene Kostbarkeiten – diese Stunde am Sonntagmorgen ist ganz für die Sakralmusik reserviert.

Sonntag, 9.05 Uhr auf Radio SRF 2 Kultur.

Verantwortlich für die Sendung «Sakral/Vokal»:

Leitung: Sara Trauffer

Redaktion: Valerio Benz, David Schwarb

Kontakt: Mail an «Sakral/Vokal»

