«Biographeme» nennt der französische Philosoph Roland Barthes die kleinsten bedeutungstragenden Elemente einer Biographie: ein Motiv, eine Situation, ein prägendes Gefühl. Kein ganzes Leben, nur ein Baustein. Ein Glücksmoment aus der Kindheit, eine vergebliche Liebe, eine Reise. Etwas, das bleibt.

Solche Momente werden oft durch ein Foto, ein Musikstück oder einen Gegenstand geweckt. Sie tauchen auf – und schon ist man mittendrin. In diesem Kurs stellen wir diese Biographeme ins Zentrum. Wir gehen von Fotos oder Gegenständen aus und fragen: Was erinnere ich eigentlich? Und wie bringe ich das zur Sprache? Beim Schreiben merkt man, welche Muster das eigene Leben tragen – welches Drehbuch ihm zugrunde liegt. Darüber wollen wir reden und schreiben, indem wir diese Momente in kleine Geschichten verwandeln.

Der Streifzug im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Montag, 7. Dezember bis Mittwoch, 9. Dezember 2026

Montag, 7. Dezember bis Mittwoch, 9. Dezember 2026 Ort:

MAISON HORNBERG in Saanenmöser bei Gstaad

MAISON HORNBERG in Saanenmöser bei Gstaad Pauschalpreis pro Person:

Einzelzimmer: ab CHF 1'000.–

Doppelzimmer: CHF 1'150.–

Doppelzimmer zur Einzelnutzung: CHF 1’340.–

Einzelzimmer: ab CHF 1'000.– Doppelzimmer: CHF 1'150.– Doppelzimmer zur Einzelnutzung: CHF 1’340.– Mindest-/Maximalbeteiligung:

10/22 Personen

Der Kursleiter Martin R. Dean wurde 1955 im Aargau geboren, studierte in Basel Germanistik, Philosophie und Ethnologie. Die Schwerpunkte seines Schreibens sind Fragen der Identität «Tabak und Schokolade» (2024 auf der Shortlist des Buchpreises), «Verbeugung vor Spiegeln» (2015 auf der Shortlist), «In den Echokammern des Fremden» (2026), oder die Formen der Liebe «Warum wir zusammen sind», «Falsches Quartett» (2014). In «Meine Väter» (2024) geht er der Geschichte seines Vaters aus der Karibik nach.

Er hat viele Schreibkurse gegeben, unter anderem am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, als Stadtbeobachter von Zug oder am Literaturhaus Basel. Er lebt mit seiner Familie in Basel.

Legende: Das Maison Hornberg bietet Ruhe für Inspiration und kreatives Schreiben. Hannes Niederkofler

Programm

Montag, 7. Dezember:

Individuelle Anreise

ab 15 Uhr: Check-in

16.30 Uhr: Apéro in der Bar

17–18.45 Uhr: Kennenlernen durch erste Schreibübung

19 Uhr: Abendessen

Nach dem Abendessen: Kurzübung

Dienstag, 8. Dezember:

Reichhaltiges Frühstück

9.30–11 Uhr: Zweite Schreibrunde

12 Uhr: Mittagessen

15–16 Uhr: Kurzübung

17–18.45 Uhr: Dritte Schreibrunde

19 Uhr: Abendessen

Nach dem Abendessen: Freiwillige Lesungen

(Teilnehmende und Martin R. Dean)

Mittwoch, 9. Dezember:

Reichhaltiges Frühstück

9.30–11 Uhr: Vierte Schreibrunde, Abschlussdiskussion

11.30 Uhr: Check-out und individuelle Rückreise

Legende: Das Hotel Maison Hornberg liegt inmitten unberührter Natur auf 1270 m.ü.M in Saanenmöser bei Gstaad. Hannes Niederkofler

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Übernachtung im 4-Stern-Superior MAISON HORNBERG

Abendessen

Willkommensapéro

leichtes Mittagessen

Kaffee-/Teepausen

Kurtaxe

Schreibrunden

Booklet

Die Schreibwerkstatt wird von Martin R. Dean konzipiert und geleitet (www.mrdean.ch).

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