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7. bis 9. Dezember 2026 Schreibwerkstatt mit Martin R. Dean im Maison Hornberg

«Biographeme» nennt der französische Philosoph Roland Barthes die kleinsten bedeutungstragenden Elemente einer Biographie: ein Motiv, eine Situation, ein prägendes Gefühl. Kein ganzes Leben, nur ein Baustein. Ein Glücksmoment aus der Kindheit, eine vergebliche Liebe, eine Reise. Etwas, das bleibt.

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30.06.2026, 07:59

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Nahaufnahme eines lächelnden Mannes vor grünem Hintergrund.
Legende: Autor und Kursleiter Martin R. Dean. Maria Schobinger

Solche Momente werden oft durch ein Foto, ein Musikstück oder einen Gegenstand geweckt. Sie tauchen auf – und schon ist man mittendrin. In diesem Kurs stellen wir diese Biographeme ins Zentrum. Wir gehen von Fotos oder Gegenständen aus und fragen: Was erinnere ich eigentlich? Und wie bringe ich das zur Sprache? Beim Schreiben merkt man, welche Muster das eigene Leben tragen – welches Drehbuch ihm zugrunde liegt. Darüber wollen wir reden und schreiben, indem wir diese Momente in kleine Geschichten verwandeln.

Der Streifzug im Überblick

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  • Datum:
    Montag, 7. Dezember bis Mittwoch, 9. Dezember 2026
  • Ort:
    MAISON HORNBERG in Saanenmöser bei Gstaad
  • Pauschalpreis pro Person:
    Einzelzimmer: ab CHF 1'000.–
    Doppelzimmer: CHF 1'150.–
    Doppelzimmer zur Einzelnutzung: CHF 1’340.–
  • Mindest-/Maximalbeteiligung:
    10/22 Personen

Der Kursleiter Martin R. Dean wurde 1955 im Aargau geboren, studierte in Basel Germanistik, Philosophie und Ethnologie. Die Schwerpunkte seines Schreibens sind Fragen der Identität «Tabak und Schokolade» (2024 auf der Shortlist des Buchpreises), «Verbeugung vor Spiegeln» (2015 auf der Shortlist), «In den Echokammern des Fremden» (2026), oder die Formen der Liebe «Warum wir zusammen sind», «Falsches Quartett» (2014). In «Meine Väter» (2024) geht er der Geschichte seines Vaters aus der Karibik nach.

Er hat viele Schreibkurse gegeben, unter anderem am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, als Stadtbeobachter von Zug oder am Literaturhaus Basel. Er lebt mit seiner Familie in Basel.

Holzhaus in einem Garten mit Teich und Berglandschaft im Hintergrund.
Legende: Das Maison Hornberg bietet Ruhe für Inspiration und kreatives Schreiben. Hannes Niederkofler

Programm

Montag, 7. Dezember:

  • Individuelle Anreise
  • ab 15 Uhr: Check-in
  • 16.30 Uhr: Apéro in der Bar
  • 17–18.45 Uhr: Kennenlernen durch erste Schreibübung
  • 19 Uhr: Abendessen
  • Nach dem Abendessen: Kurzübung

Dienstag, 8. Dezember:

  • Reichhaltiges Frühstück
  • 9.30–11 Uhr: Zweite Schreibrunde
  • 12 Uhr: Mittagessen
  • 15–16 Uhr: Kurzübung
  • 17–18.45 Uhr: Dritte Schreibrunde
  • 19 Uhr: Abendessen
  • Nach dem Abendessen: Freiwillige Lesungen
    (Teilnehmende und Martin R. Dean)

Mittwoch, 9. Dezember:

  • Reichhaltiges Frühstück
  • 9.30–11 Uhr: Vierte Schreibrunde, Abschlussdiskussion
  • 11.30 Uhr: Check-out und individuelle Rückreise
Wohnzimmer in einer Holzhütte mit grossen Fenstern, die auf eine Landschaft blicken.
Legende: Das Hotel Maison Hornberg liegt inmitten unberührter Natur auf 1270 m.ü.M in Saanenmöser bei Gstaad. Hannes Niederkofler

Eingeschlossene Leistungen

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  • Übernachtung im 4-Stern-Superior MAISON HORNBERG
  • Abendessen
  • Willkommensapéro
  • leichtes Mittagessen
  • Kaffee-/Teepausen
  • Kurtaxe
  • Schreibrunden
  • Booklet

Die Schreibwerkstatt wird von Martin R. Dean konzipiert und geleitet (www.mrdean.ch).

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