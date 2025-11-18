1. Anmeldung und Vertragsabschluss

Die Anmeldung zu einem Angebot (Streifzug / Veranstaltung) vom SRF Kulturclub erfolgt schriftlich oder online und ist verbindlich. Mit der Anmeldung akzeptiert die Teilnehmerin / der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Erst mit der Bestätigung der Teilnahme durch den SRF Kulturclub kommt der Vertrag zustande. Bei den SRF Kulturclub-Reisen gelten die AGBs des/der Reiseveranstalter/in.

In der Regel sind die Angebote limitiert. Der SRF Kulturclub berücksichtigt die Buchungen in der Reihenfolge des Eingangs.

2. Preisangaben

Die angegebenen Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Die Korrektur von Irrtümern und Preisänderungen bleiben vorbehalten.

3. Zahlungsbedingungen

Die Rechnungstellung erfolgt nach der Anmeldung. Die Rechnung ist innerhalb von 30 (dreissig) Tagen ab Rechnungseingang, jedoch spätestens vor der Durchführung des Angebots, zu begleichen.

4. Rücktritt und Stornierung

a.) Ein Rücktritt von eintägigen Angeboten ist bis zu 30 Tage vor Durchführung kostenlos möglich. Bei späterer Abmeldung oder Nichterscheinen werden die vollen Kosten fällig. Wenn eine Person von der Warteliste nachrückt, werden die Kosten rückerstattet. Eine Ersatzperson kann gestellt werden.

b.) Für mehrtägige Angebote mit Übernachtungen gelten die folgenden Stornierungsbedingungen:

- 44-30 Tage vor Durchführung: 50% der Teilnahmegebühr sind zu entrichten

- 29-15 Tage vor Durchführung: 75% der Teilnahmegebühr sind zu entrichten

- danach: 100% der Teilnahmegebühr sind zu entrichten

5. Durchführung

Der SRF Kulturclub behält sich vor, Angebote bei ungenügender Teilnehmerzahl oder aus organisatorischen Gründen abzusagen. In diesem Fall werden bereits bezahlte Kosten vollständig zurückerstattet.

6. Haftung

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Für Schäden, Verlust oder Verletzungen während des Anlasses wird soweit gesetzlich zulässig keine Haftung übernommen.

7. Datenschutz

Unsere Datenschutzerklärung bietet zusätzliche Informationen zur Datenbearbeitung.

8. Schlussbestimmungen

Der SRF Kulturclub behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Es gilt jeweils die online abrufbare Version respektive die Version, in welche die Teilnehmenden bei der Anmeldung zu einem Angebot akzeptiert haben.

Diese Teilnahmebedingungen sowie sämtliche Verträge unterliegen dem schweizerischen Recht. Der ausschliessliche Gerichtsstand für Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Teilnahmebdingungenund/oder den Verträgen ist Zürich.