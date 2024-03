Worin schöpfst du Inspiration für deine Moderationstätigkeit?

«Das tue ich aus zwei Polen: Aus den oft abenteuerlichen Biografien meiner musikalischen Helden und aus meinem Alltag. Scheinbar banale Erlebnisse spannend zu erzählen, sehe ich als kreative Herausforderung.»

Was nimmst du überall hin mit?

«Mein Notizbuch – so kann ich, wann immer möglich, meine Ideen festhalten. Und zeichnen, wenn mir dann doch mal langweilig werden sollte.»

Welchen Radiomoment wirst du nie vergessen?

«Als ich als junge Moderationsanfängerin in einer Panne händeringend die Nachrichten ausknipste und die verblüfften Schweizer Ohren stattdessen mit Swing verwöhnte...»

Welches bekannte Zitat passt gut zu deiner Lebenseinstellung?

«'A Genius Is The One Most Like Himself' von Theolonious Monk. Dieser Pianist hat eigenwillige Stücke komponiert, die bis heute neu interpretiert und weiterentwickelt werden. Monk ist es tatsächlich gelungen, aus sich selbst heraus etwas Neues, Aufregendes zu schaffen. Sein Zitat und seine Musik schenken mir immer wieder den Mut, bei meinen Ideen zu bleiben, auch wenn sie noch so knorrig sind.»