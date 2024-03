Welcher Komponist beeindruckt dich am meisten?

«Der unerklärlich begabte Maler, Zeichner, Sportler und Musiker Felix Mendelssohn beeindruckt mich. Vom Wunderkind wurde er zum erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit. Zu einem der besten Pianisten und zu einem einem der begehrtesten Dirigenten. Zum bewunderten Held des erwachenden Bürgertum und zum umworbenen Gast in den Aristokratenhäusern Europas. Trotzdem blieb er freundlich, heiter, witzig und wurde erstaunlicherweise nicht überheblich.»

Welchen Radiomoment, wirst du nie vergessen?

«Einen Alptraum, den ich mal hatte. Das war so: Ich sass in einem Studio und hatte noch zwei Minuten bis zur Live-Sendung. Leider waren irgendwelche Leute im Studio, die sich lachend unterhielten und diskutierten und nicht im Traum daran dachten, jetzt mal zu verschwinden. Noch eine Minute. Ich merkte, dass ich keinerlei Unterlagen hatte und nicht wusste, was eigentlich gesendet werden sollte. Also überlegte ich mir fieberhaft ein paar Floskeln. Wird schon werden, dachte ich mir. Noch 30 Sekunden. Die Leute waren immer noch da, ich wollte sie vertreiben, aber es kamen neue ins Studio. Manche setzten sich zwischen das Mikrofon und mich. Noch 10 Sekunden, die Uhr zählte gnadenlos die Sekunden. Es wurde still, seltsamerweise, die Leute flüsterten jetzt nur noch. Rotlicht an. In dem Moment fand ich ein paar Zettel in dem Papier-Chaos vor mir auf dem Tisch, sie schienen irgendwas mit der Radioübertragung zu tun zu haben. Leider waren sie in einer winzigen Schrift gedruckt. Keine Chance. Das Rotlicht leuchtete. Vorsichtshalber startete ich eine Musik. Aber der Computerbildschirm wurde blau. Ein schönes Blau. Das Rotlicht leuchtete. Die Leute schwiegen jetzt. Ich sagte irgendwas. Was, weiss ich nicht mehr…»

Wovon lässt du dich gerne inspirieren und warum?

«Von Wolken. Sie sind ‘Gedanken, die am Himmel stehn’, sagte Hermann Claudius. Er hatte recht. Schöne, vielfältige, dramatische, zarte Gedanken…»

Welches Zitat passt gut zu deiner Lebenseinstellung?

«Wer morgens zerknittert ist, hat unter Tags viele Entfaltungsmöglichkeiten.»

Wo findest du Inspiration für deine Moderationstätigkeit?

«Im Leben, im Erleben, im Lesen, im Entdecken und in den Begegnungen mit Kunst, mit Musik und mit den Menschen.»