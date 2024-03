Welche Musik kannst du in der Endlosschlaufe anhören?

«Den King’s Singers (Goldstandard im Acappella-Gesang seit über 50 Jahren) könnte ich wohl mehr oder weniger endlos lauschen… Oder noch lieber: gleich selber mitsingen!»

Was nimmst du überall hin mit?

«Mein kleines Notizbuch mit Notenlinien – falls mich aus heiterem Himmel eine Idee anspringt.»

Wovon lässt du dich gerne inspirieren und warum?

«Von Gesprächen mit Menschen. Von Geschichten auf Leinwand, auf Papier oder der Bühne. Und von guter Musik.»

Welches Zitat passt gut zu deiner Lebenseinstellung?

«Darf ich ehrlich sein? Ich weiss nicht, ob ich überhaupt so etwas wie eine Lebenseinstellung habe. Es gibt halt bessere Tage und schlechtere, und dann wieder bessere. Okay, wisst ihr was: Diesen letzten Satz, den könnt ihr nehmen.»

Was sind besonders eindrückliche Kulturerlebnisse für dich?

«Immer dann, wenn ich im Konzertsaal die Zeit vergesse, die Augen seltsam wässrig werden, und mir das Herz vor Freude Purzelbäume schlägt.»