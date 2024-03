Joachim Salau ist in Kiel an der Ostsee aufgewachsen und hat in Lübeck Schulmusik studiert. Über Zeitungsarbeit kam er zum Radio und nach Lehr- und Wanderjahren in Stuttgart, München und Hamburg 1995 nach Basel. Stadt und Sender sind dem Moderator und Musikredaktor seither ans Herz gewachsen.

Fünf Fragen an Joachim Salau Box aufklappen Box zuklappen Welches ist deine Lieblingssendung auf Radio SRF 2 Kultur und weshalb? «Ich mag das Klassiktelefon besonders, weil wir unserem Publikum damit eine Stimme verleihen und es hörbar machen. Ausserdem lerne ich auch als Macher immer wieder Neues kennen.» Was siehst du als eigene Stärke? «Pünktlichkeit und Timing gehören zu meinen Stärken. Das ist nicht unwichtig beim Radio.» Welchen Film könntest du immer wieder schauen? «Ein Film, den ich immer wieder gesehen habe, ist «Babettes Fest» nach einer Novelle von Karen Blixen. Die Geschichte um Verzicht und Läuterung wird ruhig und sinnlich zugleich erzählt – und beim Festmahl gegen Ende bekomme ich jedes Mal Appetit.» Was nimmst du überall hin mit? «Meine Sammlung englischer Gedichte im Kopf. Die wiegen nichts und brauchen weder Platz noch Abo.» Wo findest du Inspiration für deine Moderationstätigkeit? «Früher in Büchern, heute vor allem im Netz. Ich liebe es, eine Ecke weiter zu suchen und so die übernächste Information zu finden.»