Die Moderationsleiterin von Radio SRF 2 Kultur erzählt, was Radio für sie für eine Magie hat.

An einem dunklen Wintermorgen in der Küche zu sitzen und von der Moderatorin oder dem Moderatoren das Gefühl vermittelt zu bekommen, nicht allein zu sein, dann ist das für Sabine Gysin die Magie von Radio. An ihrer Moderationstätigkeit schätzt sie es mit Hörerinnen und Hörern gemeinsame Musikmomente zu teilen.