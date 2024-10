Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Per 31. Dezember 2024 werden die UKW-Frequenzen aller SRG-Radios eingestellt. Bei SRF betrifft das Radio SRF 1, Radio SRF 2 Kultur und Radio SRF 3. Diese drei Programme können ab Januar 2025 ausschliesslich via DAB+-Netz und übers Internet empfangen werden. Was bedeutet das für Hörerinnen und Hörer?

Weiterhin kann Radio SRF 2 Kultur mit einem DAB+-Radio in der ganzen Schweiz störungsfrei empfangen werden. Zudem kann das Radioprogramm übers Internet gehört werden über srf.ch/audio oder mit der Play SRF App.

UKW-Radio erkennen und umrüsten Box aufklappen Box zuklappen An folgenden Punkten können Hörerinnen und Hörer überprüfen, ob sie bereits über DAB+ Radio hören: Erscheint auf dem Radio-Display hinter dem Sendername ein «+», hören sie bereits DAB+-Radio.

Steht auf ihrem Gerät die Abkürzung DAB+, so müssen sie lediglich von UKW (FM) auf DAB+ umstellen.

Der Hinweis «Digitales Radio» reicht nicht aus, da sich dieser lediglich auf das digitale Display bezieht.

Informationen und Unterstützung zum Wechsel gibt es über den SRG-Helpdesk: Mo-Fr 8.30-17.30 Uhr unter 0848 040 102 oder via dabplus@srgssr.ch. Antworten zu den häufigsten Umstellungsfragen gibt es unter www.dabplus.ch.

Details und Gründe zur Ablösung von UKW durch DAB+ bei der SRG sind hier zu finden.