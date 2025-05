Am 28.05.2025 startet das Europäische Jugendchorfestival in Basel. Wir verlosen dafür 4x2 Tickets.

Beim Jugendchorfestival in Basel treten rund 70 talentierte Chöre mit 2'700 Kindern auf. Sängerinnen und Sänger aus 13 verschiedenen europäischen Ländern begegnen sich beim Festival in der St. Jakobshalle in Basel. In diesem Jahr bietet das Jugendchorfestival rund 50 Konzerte, Open-Air-Events und ein grosses Chorspektakel.

Das Festival dauert vom 28. Mai bis am 1. Juni 2025. SRF 2 Kultur verlost Tickets für die Eröffnungsfeier am 28. Mai 2025 für Sie und Ihre Begleitung. Hierfür müssen Sie einzig das Formular unten ausfüllen. Mit etwas Glück sind Sie mit dabei!

Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich durch das Ticketing informiert.