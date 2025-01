Per E-Mail teilen

Es ist eines der weltweit legendärsten Skirennen: die Lauberhorn-Abfahrt. Bevor die Athleten mit dem Rennen starten, gibt’s fürs Publikum jeweils einen exklusiven Pistenausblick via Kamerafahrt von SRF-Skiexperte Marc Berthod.

Als Kamerafahrer fährt er die Strecke jeweils vor allen anderen und gibt dem Publikum einen Überblick über die Strecke. Als Ex-Skirennfahrer kein Problem.

Come on, ist das alles, Jungs?

Doch wie meistert der Ex-Skiprofi Marc Berthod seine Fahrt, wenn er nebenbei live mit unserem Morgenduo Philippe Gerber und Marco Thomann das Kultspiel «ABC SRF 3» spielt? Gar nicht so schlecht, wie man im Video oben sieht.

Schon zu Beginn beantwortet Marc Berthod zwei Fragen locker vom Hocker und fragt: «Come on, ist das alles, Jungs?» Am Schluss gibt er aber zu: «Das war wirklich nicht so einfach.»

Die Lauberhorn-Rennen live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet live aus Wengen. Zudem können Sie die Rennen in der SRF Sport App mitverfolgen: Freitag ab 12 Uhr: Super-G (Rennstart 12:30 Uhr)

Super-G (Rennstart 12:30 Uhr) Freitag ab 19 Uhr: Siegerehrung Super-G

Siegerehrung Super-G Samstag ab 12 Uhr: Abfahrt (Originalstrecke, Rennstart 12:30 Uhr)

Abfahrt (Originalstrecke, Rennstart 12:30 Uhr) Samstag ab 19 Uhr: Siegerehrung Abfahrt

Siegerehrung Abfahrt Sonntag ab 10 Uhr: Slalom, 1. Lauf (Start 10:15 Uhr)

Slalom, 1. Lauf (Start 10:15 Uhr) Sonntag ab 13 Uhr: Slalom, 2. Lauf (Start 13:15 Uhr)

Die Regeln von «ABC SRF 3»

Beim «ABC SRF 3» müssen innerhalb von 45 Sekunden mindestens 12 richtige Antworten erfolgen.



Gesucht werden Antworten mit einem vorgegebenen Buchstaben.



Für eine Antwort haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Schnitt 3.75 Sekunden Zeit – wenn man also keine Antwort bereit hat, schnell «weiter» sagen.

So spielt man mit

Für alle, die das Kultspiel (vielleicht in einer etwas ruhigeren Umgebung) spielen wollen: Nach dem Aufruf vor der Spielrunde auf die Studionummer 0848 300 333 anrufen und mit etwas Glück ist man dabei. Mitspielen kann man jeweils von Montag bis Freitag um 7:50 Uhr und samstags um 8:50 Uhr auf Radio SRF 3. Wir freuen uns jeden Tag auf spielfreudige Mitspielerinnen und Mitspieler.