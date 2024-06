So war die erste Folge des «ABC SRF 3» – Summercups

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Es ist DIE Herausforderung jeden Morgen im Radio bei SRF 3: Pünktlich um 07.50 Uhr stellen sie sich die Hörerinnen und Hörer dem Radio-Kultspiel «ABC SRF 3». In 45 Sekunden müssen zu einem vorgegebenen Anfangsbuchstaben möglichst viele Begriffe abgeliefert werden. Dies seit mittlerweile über 33 Jahren – das beliebte Radio-Quiz ging am 22. April 1991 erstmals auf Sendung.

Radio goes TV

Nun bekommt das Kultspiel seine eigene Fernsehsendung: Im Sommer 2024 spielen die Radio SRF 3-Moderatoren Philippe Gerber und Marco Thomann den «ABC SRF 3-Summercup».

Wann läuft der «ABC SRF 3-Summercup»? Box aufklappen Box zuklappen Der «ABC SRF 3-Summercup» läuft vom 25. Juni bis 13. August 2024, jeweils am Dienstagabend um 21.35 Uhr auf SRF 1 sowie online auf Play SRF.

In insgesamt sieben Episoden treten die Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Wie morgens im Radio bekommen alle Teilnehmenden einen Buchstaben zugelost und haben danach 45 Sekunden Zeit, um möglichst viele Begriffe zu diesem Anfangsbuchstaben zu erraten.

Legende: Philippe Gerber und Marco Thomann «ABC SRF 3-Summercup»: Das Radio-Kultspiel geht ins Fernsehen. SRF

Anders als im Radio, ist für einmal aber nicht entscheidend, wer zwölf Richtige hat: Weiter kommt, wer in den K.o.-Runden jeweils mehr Punkte holt. Und wer am Schluss das Finale gewinnt, holt damit auch den Sieg beim «ABC SRF 3-Summercup».

Vorrunde 1: Buchstabe N – was ist das Gegenteil von betrunken?

In der ersten Vorrunde duellieren sich die Mönchaltorfer Sekundarlehrerin Kim Birchler (26) und der Spiezer Marketing-Mann Beat Luginbühl (50). Weiss sie, was das Gegenteil von betrunken ist, mit dem Anfangsbuchstaben N? Und kennt er das deutsche Wort für merci, beginnend mit D? Wer in 45 Sekunden mehr richtige Wörter nennt, zieht ins Halbfinale ein.

07:47 Video Vorrunde 1: Buchstabe N – was ist das Gegenteil von betrunken? | ABC SRF 3-Summercup (Staffel 2024, Folge 1) Aus ABC SRF 3 - Summercup 2024 vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 47 Sekunden.