Grosse Hollywood-Geschichten haben oft nicht viel mit der Realität gemein. Das fällt besonders auf, wenn Berufe in Filmen oder Serien dargestellt werden. Denn so nehmen wir diese Berufsbilder oft auch in der Realität wahr.

Pflegeberuf – falsche Anreize für Auszubildende

Herzstillstand, und in der Notaufnahme ist die Hölle los. Chaotisch und laut geht es zu und her, mit einer Herzmassage versucht die Ärztin den Patienten zu retten. «Das würde keiner überleben, das ist viel zu mild dargestellt. Normalerweise werden bei der Reanimation ein paar Rippen gebrochen», sagt Pierre-André Wagner, Leiter Rechtsdienst vom Schweizer Berufsverband für Pflegepersonal. In der Realität geht es zwar auch schnell, aber: «Hektik ist nicht gut auf dem Notfall!»

Legende: Grey's Anatomy zählt zu den eher unrealistischen Spitalserien, weil die Ärztinnen und Ärzte alles können und das Pflegepersonal kaum vorkommt. Imago/Allstar

Ein weiteres Serien-Klischee: Das Spitalpersonal hat viel Zeit, sich um die Probleme der Patientinnen und Patienten zu kümmern. Solche Szenen setzen falsche Anreize: «Wie Leute einen Beruf in Film oder Serien sehen, hat einen Einfluss auf die Berufswahl», sagt Wagner. Die gezeigten Ideale sind zwar gut, können aber in der Praxis zum Realitätsschock führen: «Man verbringt 30 bis 50 Prozent mit administrativer Arbeit, die man der Dramaturgie wegen im Film oder in der Serie niemals sieht.»

Anwalt – zwischen Gut und Böse

Ally McBeal, Erin Brockovich oder Saul Goodman – die Liste von berühmten Film-Advokaten und -Advokatinnen ist lang und hat viele Jus-Studierende inspiriert. Die Realität sieht dann doch anders aus als auf der Leinwand. Der grosse Unterschied ist das Rechtssystem in den USA verglichen zur Schweiz und so auch die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten.

In amerikanischen Filmen richtet sich die Verteidigung meistens an die Jury. «Da macht die Theatralik Sinn», sagt Rechtsanwalt und Journalist Patrick Sutter: «Schweizer Richterinnen und Richter lassen sich davon nicht beeindrucken.»

Legende: Die Kultserie Ally McBeal hat viele Jus-Studierende beeinflusst. Der Berufsalltag von Schweizer Anwältinnen und Anwälten ist dagegen weniger filmreif. Imago/Cinema Publishers Collection

Böse, streitsüchtig und karrieregeil – oft werden Anwälte und Anwältinnen auch so gezeigt. Das hat Einfluss auf die Wahrnehmung des Berufsbilds und schafft Hürden in der Realität, erklärt Sutter: «Es kommt oft vor, dass Klientinnen oder Klienten sagen, dass sie in ihrem Leben zum Glück noch nie einen Anwalt gebraucht haben.» Dabei wäre es in gewissen Lebenssituation besser, schon vor dem eigentlichen Rechtsstreit Rat bei einem Anwalt zu holen: «Wenn Leute das Gefühl haben, Anwälte und Anwältinnen seien nur zum Streiten da, dann ist es meistens zu spät» sagt Sutter.

Eigentlich sei die Aufgabe eines guten beratenden Anwalts, dass er den Rechtsfall verhindert oder zumindest gut darauf vorbereitet: «Realistisch gesehen, gibt es nichts im Leben, das nicht rechtlich geregelt ist. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man etwas falsch macht.»

Kriminalpolizei – ähnliche Fälle, andere Arbeit

Es ist das Narrativ jedes Sonntagabendkrimis und fast jeder Nordic-Noir-Serie. Es geschieht ein Mord, der Kommissar taucht mit einer Tasse Kaffee als Letzter am Tatort auf, untersucht die Leiche, und dann ist der Fall innerhalb weniger Tage gelöst.

Legende: Die beiden Schweizer Tatort-Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott. Dies könnte auch eine Szene aus dem echten Polizeialltag sein. SRF/Sava Hlavacek

Die Tatortbesichtigung läuft tatsächlich so ähnlich ab, bestätigt Reto Waldmeier von der Kriminalabteilung der Kantonspolizei Bern: «Gerade bei Tötungsdelikten sind wie im Film die ersten Stunden und Tage entscheidend» Doch im Gegensatz zum Krimi arbeiten die Ermittlerinnen und Ermittler in einer Sonderkommissionsstruktur und wechseln sich ab. Und im echten Polizeialltag geht es auch länger mit der Spurensicherung: «Da müssen wir in Ausnahmefällen den Leuten auch mal erklären, dass das nicht wie im Film läuft.»