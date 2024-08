Zehn Talente, eine Bühne und drei Tickets für die Swiss Comedy Awards 2024: Im Mai zeigten zehn Newcomer-Comedians bei der SRF 3 Comedy Talent Stage ihr Können. Julia Steiner, Medaur Sadrija und David Pavlu überzeugten eine neunköpfige Jury und wurden für den Award des «SRF 3 Best Talent Comedy» nominiert.

Julia Steiner (23)

Das Bühnen-Gen wurde ihr in die Wiege gelegt. Julia Steiners Vater war Theaterregisseur, die Mutter Schauspielerin. Als Fünfjährige hat sie bereits Shakespeare rezitiert und die Julia gespielt. Insofern war es für sie klar, dass sie irgendwann auf die Bühne gehört. Hier ist sie:

06:14 Video Talent Stage - Julia Steiner

Irgendwann fand Julia Steiner Shakespeare doof und ist mit eigenen Texten auf die Bühne. Ihr Wunsch und Anspruch ist die Vereinigung von zwei Sachen. Zum einen will sie tiefst traurige Momente oder Erlebnisse lyrisch und poetisch verpacken und zum andern will sie dem eine Pointe folgen lassen, die das Publikum zum Lachen bringt.

So seien auch schwierige Momente besser auszuhalten, wenn man sie mit Humor nimmt, sagt sie über sich. Ihre Kunst sieht sie als Spiegel ihres eigenen Lebens, wo sie Schönes und weniger Schönes erlebt hat. Unter dem Strich hält sich beides in der Wage. Julia Steiner wagt den Spagat zwischen lustig, laut und leise.

Medaur Sadrija (24)

Medaur Sadrija ist Stand-up-Comedian mit kosovo-albanischen Wurzeln. Beheimatet ist er in der Bodensee-Region. Der Master-Student in digitaler Kommunikation und Marketing hat sich im deutschsprachigen Sprachraum bereits einen Namen als aufstrebendes und vielversprechendes Comedian-Talent gemacht.

06:35 Video Talent Stage - Medaur Sadrija

Die Weichen wurden bei ihm auch im Elternhaus gestellt. Seine Mutter, die aus dem Kosovo stammt, hat zwar Zahnmedizin studiert, aber sie hat auch gerne getanzt, gesungen, geschauspielert und Poesie geschrieben.

All das habe er von ihr übernommen, sagt Medaur Sadrija in einem Interview. Was ihm passiert, was er sieht oder hört, saugt er auf und bringt es zugespitzt auf die Bühne. Auf den Punkt gebracht, ist es authentische Situationskomik.

Pad Ciao (26)

Pad Thai ist sein Lieblingsessen und Pad Ciao sein Künstlername. Der Basler Jus-Student, Comedian und Liedermacher schreibt Songs auf Mundart und Hochdeutsch und veröffentlicht diese auf TikTok. Auf der Bühne schlüpft er in die Rolle eines schüchternen Misanthropen, wobei seine Liedtexte hinter der Comedy-Fassade immer wieder auch auf gesellschaftliche Missstände hinweisen.

05:16 Video Talent Stage - Pad Ciao

Thematisch geht die Reise von Warmbier-Feminismus über die Friendzone bis zu Brotshopping und Spanischunterricht. Seine Herkunft ist abgesehen vom Dialekt nicht zu überhören. Es scheint, als habe die Basler Fasnacht mit ihren Schnitzelbänken auch ihre Spuren hinterlassen.