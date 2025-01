Friends vs. Friends

Friends auf Englisch, Friends auf Deutsch: nicht dasselbe! Das Aufwachsen vor dem Fernsehgerät in England und der Schweiz bietet Jane Mumford einen besonderen Blick auf ein und dieselbe Serie. Und natürlich das gesamte Leben. Mit ihrem Programm mit dem Titel «Leben» ist sie aktuell auf Tour in der ganzen Deutschschweiz.

Grammatik-Battle

Benjamin Delahaye war Paris zu langweilig und lebt nun das abenteuerliche Leben in Bonstetten – vom Grammatik-Duell im Deutschkurs bis zur Einbürgerung inklusive Express-Integration. Wer den Neo-Schweizer mit französischem Akzent erleben will, kann dies in der ganzen Schweiz tun: Benjamin Delahaye ist mit seinem Programm nämlich sowohl in der ganzen Schweiz auf Tour – auf Deutsch, Französisch und Englisch.