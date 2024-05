Am «SRF 3 Comedy-Zmorge» im Mai standen nebst Fabian Unteregger auch die Komikerin Tamara Cantieni und der Komiker Milan Milanski auf der Bühne. Dem Publikum wurden die Lacher mit Gipfeli und Kaffee serviert.

Verborgene Talente: Tamara Cantieni entdeckt neue Fähigkeiten

03:00 Video Tamara Cantieni am «SRF 3 Comedy-Zmorge» im Mai Aus Radio SRF 3 Clips vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten.

Der 50. Geburtstag ist eine Zäsur: Es gibt ein «davor» und ein «danach». Tamara Cantieni weiss, wovon sie spricht, wenn sie plötzlich Pole Dancing im ÖV als Hobby bezeichnet und die Bezeichnung «Nutte» neuerdings als Kompliment auffasst.

Die grossartige Schauspielerin und Comedienne ist bis am 8. Juni im «Weissen Wind» in Zürich im Theaterstück «Das Ziel ist im Weg» zu sehen. Am 11. November feiert sie mit ihrem neuen Soloprogramm «Testsiegerin» Premiere im Theater am Hechtplatz in Zürich.

Versteckte Liebe: Milan Milanski offenbart sein wahres «Ich»

03:21 Video Milan Milanski am «SRF 3 Comedy-Zmorge» im Mai Aus Radio SRF 3 Clips vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 21 Sekunden.

Mit seinen zarten 34 Jahren blickt Milan Milanski auf ein ereignisreiches Leben zurück. Der prägendste Moment: sein Outing als Vegetarier. Schwere Kost für einen Vater mit traditionellen Werten. Der umtriebige Standup-Comedian ist als kecker Reporter bei «Late Night Switzerland» im Einsatz, hostet das populäre Open-Mic in der «Stubä» in Zürich und plaudert im Podcast «Verhängt» über seinen Alltag.

Der «Comedy-Zmorge» in Bildern

1 / 4 Legende: Cantieni und Cantieni Tamara Cantienis Comedy-Programm handelt von ihrem neuen Hobby, dem Poledance. Dabei nimmt sie sich selbst nicht so ernst. SRF 2 / 4 Legende: Das Publikum geniesst es Fürs Publikum gibt es Kaffee, Gipfeli und Comedy vom Feinsten. SRF 3 / 4 Legende: Blocher, Schawinski und Co. Fabian Untereggers Freitagsrunde gehört zum «Comedy-Zmorge» wie der Kaffee zum Gipfeli. SRF 4 / 4 Legende: Nach der Show ist vor der Show Grimassen ziehen können sie: der SRF 3-Moderator Dario Cantieni und der Komiker Milan Milanski. SRF

Möchtest du die Comedy-Talente auch mal live erleben? Dann melde dich über das Formular für den nächsten «Comedy-Zmorge» im September an. Mit etwas Glück bist du dabei, wenn Kaffee, Gipfeli und Lacher zum Frühstück serviert werden.