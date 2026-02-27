Schmeckt's? Auch Comedian Joël von Mutzenbecher und Fabian Unteregger degustieren das Magenbrot, das live während der Sendung gebacken wurde.

Beim SRF 3 «Comedy-Zmorge» werden diesmal nicht nur Gipfeli und Lacher, sondern auch Magenbrot serviert. Comedian Judith Erdin backt live während der Sendung Magenbrot und lässt SRF 3-Hörerinnen und -Hörer degustieren.

Wenn nach diesem «Comedy-Zmorge» die Zuschauerinnen und Zuschauer wacher als sonst nach Hause gehen, dann liegt das wohl an Judith Erdins Magenbrot: der perfekte Zuckerschock-Kick für den Tag. Die Kochbuch-Autorin, Content-Creatorin und Comedienne Judith «Streusel» Erdin backt bei diesem besonderen «SRF 3 Comedy-Zmorge» live Magenbrot.

SRF 3-Hörerin Brigitte aus Appenzell schmeckt Streusels Magenbrot sehr gut, trotzdem muss sie gestehen: «Sie sind nicht wie die, die man am Jahrmarkt oder an der Chilbi kauft.» Streusels Gewürzmischung sei jedoch speziell gut. Nachbacken lohnt sich also auf jeden Fall – insbesondere im Frühling, wenn die Magenbrotstände rar werden.

Der «SRF 3 Comedy-Zmorge» Box aufklappen Box zuklappen Drei Mal im Jahr serviert SRF Gipfeli und Gags zum Zmorge: In der Livesendung bei den Radiostudios können SRF 3-Hörerinnen Comedy-Auftritte genissen – am Radio und vor Ort. Wenn Sie eine Livesendung und die Comedians live erleben möchten, können Sie sich hier für den nächsten Comedy-Zmorge am 28. August anmelden. Mit dabei wird Stefan Büsser, Nina Achermann und Fabian Unteregger sein.

Und voilà, hier verrät die Back-Queen ihr geheimes Magenbrotrezept zum Nachbacken.

Legende: Was hier noch wie trockenes Baguette aussieht, wird nach dem Glasieren feines Magenbrot. Einfach mal dem Prozess vertrauen! SRF

Das Magenbrotrezept von Streusel (ca. 60 Stück)

Teig

250g Weizen-Ruchmehl (Typ 1100)

125g Rohzucker

5g Backpulver

3g Kakaopulver (fettarm)

2g Lebkuchengewürz

2g Zimt

10g Butter

35g flüssiger Honig

130g Wasser

Glasur

35g dunkle Schokolade

45g Butter

50g Wasser

4g Kakaopulver (fettarm) oder 4g Zimt

140g Puderzucker

Anleitung

Den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Mehl, Zucker, Backpulver, Kakaopulver, Lebkuchengewürz und Zimt miteinander vermischen.

Die Butter in einem kleinen Kochtopf schmelzen, das Wasser und den Honig dazurühren.

Die Honigmischung mit den restlichen Teigzutaten zu einem Teig verkneten (Küchenmaschine eine Minute auf mittlerer bis hoher Stufe).

Den Teig direkt im Anschluss in vier etwa 2 cm dicke Rollen formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech absetzen.

Das Blech auf der zweituntersten Schiene in den vorgeheizten Ofen schieben und etwa 12 Minuten backen.

Die Magenbrot-Rollen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und anschliessend schräg in etwa 11/2 cm breite Stücke schneiden.

Für die Glasur die Schokolade mit der Butter und dem Wasser in einen kleinen Kochtopf geben und alles unter gelegentlichem Umrühren aufwärmen, bis die Butter und die Schokolade geschmolzen sind. Dann Kakaopulver (alternativ Zimt, siehe Judiths Twist Nr. 1) und Puderzucker dazu sieben und alles glatt rühren.

Zwei Schüsseln bereitstellen und je die Hälfte der geschnittenen Magenbrotstücke hineingeben (etwa 250 g). Die Glasur ebenfalls hälftig aufteilen (etwa 130 g), die Stücke damit übergiessen und darin wenden, sodass alle Stücke mit Glasur überzogen sind.

An dieser Stelle würde Judiths Twist Nr. 2 (siehe etwas weiter unten) ausgeführt werden.

Das Magenbrot anschliessend einzeln und hochkant auf einem Backpapier aufgestellt trocknen lassen.

Tipp: Das Magenbrot schmeckt am zweiten Tag, nachdem es eine Nacht in der Guetzlidose ziehen konnte, noch besser.

Judiths Twists

Twist Nr. 1: Ersetze in der Glasur das Kakaopulver durch Zimt (siehe Zutaten «Optional alternative Glasur»), das gibt ihr noch etwas mehr Jahrmarktcharakter.

Twist Nr. 2: Die Stücke etwa 10 Minuten in der Schüssel ziehen lassen, bevor du sie aufs Backpapier absetzt. So ziehen sie noch etwas mehr durch und bekommen die typische, rauer anmutende Oberfläche.

