Am Dienstag, 24. Juni geht es für sechs Comedians um eine Nomination für den Swiss Comedy Award 2025 in der Kategorie «SRF 3 Best Talent»: Du kannst im Comedyhaus in Zürich live dabei sein.

Sechs Talente und sechs Minuten, um zeigen, dass man das Zeug zum SRF 3 Best Talent Comedy hat: Bei der Comedy Talent Stage am 24. Juni im Comedyhaus in Zürich geht es für sechs Comedians um die Nomination für den Swiss Comedy Award 2025. Ein Preis, der die Tür in die Schweizer Comedyszene öffnet.

In diesem Jahr kämpfen Moët Liechti, Nina Achermann, Valerian Mollet, Pad Ciao, Stefanie Alder und Jeremy Chavez mit ihren Pointen und euren Lachern um eine von drei Nominationen. Ein Fachjury entscheidet, wer ein goldenes Nominationsticket für den «SRF 3 Best Talent Comedy»-Award kriegt. Damit im Comedyhaus so richtig Stimmung aufkommt, braucht es dich!

Die sechs Talents auf der Bühne

Moët Liechti. Moët Liechti ist Slam-Poetin, Satirikerin und Kabarettistin. Ihre Inspiration sind die Menschen, die ihr tagtäglich begegnen, zum Beispiel im Lehrerzimmer.

Nina Achermann.

Valerian Mollet. Valerian Mollet macht Stand-up-Comedy und möchte laut seiner Insta-Bio «Gossliwil auf die Karte bringen» (Spoiler: Es liegt im Kanton Solothurn).

Pad Ciao. Der Basler Pad Ciao verbindet Comedy mit Musik und scheut sich nicht, auf Missstände hinzuweisen. Ist er der Peach Weber der Gen Z?

Jeremy Chavez. Jeremy Chavez macht Poetry-Slam und Comedy. Auf seinem Instagram-Account greift er aktuelle Themen auf und gibt seinen humoristischen Senf dazu.

Stefanie Alder. Stefanie Alder schlüpft für ihre Comedy in diverse Rollen – welche bringt sie wohl bei der Comedy Talent Stage mit?

Willst du am Dienstag, 24. Juni im Comedyhaus Zürich dabei sein, wenn Pointe auf Pointe folgt? Dann melde dich jetzt hier an. Die Show beginnt um 20 Uhr.