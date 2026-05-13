Am Dienstag, 2. Juni geht es für sechs Comedians um eine Nomination für den Swiss Comedy Award 2026 in der Kategorie «SRF 3 Best Talent»: Du kannst im Comedyhaus in Zürich live dabei sein.

Sechs Talente und sechs Minuten, um zu zeigen, dass man das Zeug zum «SRF 3 Best Talent Comedy» hat: Bei der Comedy Talent Stage am 2. Juni 2026 im Comedyhaus in Zürich geht es für sechs Comedians um die Nominierung für den Swiss Comedy Award 2026. Ein Preis, der die Tür in die Schweizer Comedyszene öffnet.

In diesem Jahr kämpfen Pavel Zborovsky, Nathalie Frei, Thierry Ngalo, Naomi Peper, Elias Wenger und Momo Schraner mit ihren Pointen und euren Lachern um eine von drei Nominierungen. Eine Fachjury entscheidet, wer ein goldenes Nominierungsticket für den «SRF 3 Best Talent Comedy»-Award bekommt. Damit im Comedyhaus so richtig Stimmung aufkommt, braucht es dich!

Willst du am Dienstag, 2. Juni 2026, im Comedyhaus in Zürich dabei sein, wenn Pointe auf Pointe folgt? Dann melde dich jetzt hier an. Die Show beginnt um 20 Uhr.