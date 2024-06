Wir haben euch gezeigt, wie ihr brutal hässliche Selfies macht. Ihr habt uns eure schlimmsten geschickt. Hier ist die Bildergalerie, die niemand sehen will. Ausser euch allen.

1 / 48 Legende: Das Bild erreichte uns mit der Betreffzeile «Traurig und allein». Bei dem Gesicht vermuten wir mal: Forever alone! Ha ha! Pinolino Bibo 2 / 48 Legende: Auge 1: «Schau, da!». Auge 2: «Wo? Wo?!» Irene Fischer 3 / 48 Legende: Der scheu Blick nach unten wäre gar nicht nötig – ein sehr schönes Ugly Selfie! Sándor Frick 4 / 48 Legende: Respekt: Nach dem Banküberfall war noch Zeit für ein Ugly Selfie! Adrian Brunner 5 / 48 Legende: Ugly Selfies nach Film-Vorlagen: «Der verrückte Professor». Adrian Bräm 6 / 48 Legende: Ugly Selfies nach literarischen Vorlagen Pt. 1: «Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde». Philippe Matti 7 / 48 Legende: Ugly Selfies nach literarischen Vorlagen Pt. 2: «Die Schöne und das Biest». Corinne Portenier 8 / 48 Legende: Noch mehr Zähne. Toni Wimmer 9 / 48 Legende: Angry Selfie. Emilie Frey 10 / 48 Legende: Wir hoffen bloss, dass das Bild nicht während dem Fahren aufgenommen wurde! Jan Borner 11 / 48 Legende: Titel: «Junger Mann beim Reinigen einer immaginären Glasscheibe». Jan Hendrik Bartel 12 / 48 Legende: Er hat im Flirt-Kurs schlecht aufgepasst: «Jemandem schöne Augen machen» sieht anders aus. Bürsché 13 / 48 Legende: Aus der Reihe: «Leute, denen man nicht im Dunkeln begegnen möchte». Claudine Kirchhoff 14 / 48 Legende: Er wurde zwar nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, dafür aber mit vielen silbernen auf der Stirn. Dani 15 / 48 Legende: Sie hat nur Augen für die eigene Nase. Chantal Homberger 16 / 48 Legende: Diagnose: Hypertrichose (reimt sich, übrigens). Eli Gygax 17 / 48 Legende: Die Schöne (gehen wir einfach mal davon aus, dass das Kind ein Mädchen ist) und das Biest. Markus B. 18 / 48 Legende: Komisch... Eliane Gander 19 / 48 Legende: Konisch... Peter Dübi 20 / 48 Legende: Oval... Thomas Giger 21 / 48 Legende: Eckig... Christian Keppler 22 / 48 Legende: Rund... Chäspu 23 / 48 Legende: Vorheriges Bild: Von Chäspu. Sie heisst: Käru. Beide: Hässlich! Käru 24 / 48 Legende: Dieses Bild nur der Ironie wegen: Der Porträtierte heisst Hübscher. Reto Hübscher 25 / 48 Legende: Meine Damen und Herren: Die hässlichste Bürogemeinschaft der Schweiz. Aiko Maekawa 26 / 48 Legende: Und es geht noch hässlicher – Fischauge sei dank! Aiko Maekawa 27 / 48 Legende: Hautkrankheit? Nö, bloss ein Lichteffekt. Dany Planzer 28 / 48 Legende: So sehen Menschen aus, denen eine Geisterhand eine Ohrfeige verpasst. Marcel Büetiger 29 / 48 Legende: Er hat die Haare hässlich. Der Unterbiss sieht aber chic aus. Sebastian Suter 30 / 48 Legende: Nicht wirklich ein hässliches Selfie, aber dem hypnotischen Blick ist schwer zu widerstehen. Daniel Sulser 31 / 48 Legende: Beeindruckend: Die Zunge hat die selbe Farbe wie das Gesicht. Wie geht das bloss? Simon Meier 32 / 48 Legende: So sehen Autofahrer aus, die im Stau stehen. Désiree Messerli 33 / 48 Legende: Hässlich – aber auch cool, weil Zahnstocher. Martin Roth 34 / 48 Legende: Hässlich hoch zwei (entschuldigt Kinder, ihr seid natürlich nicht wirklich hässlich – es war bloss ein Scherz!). Rico Berry 35 / 48 Legende: Die Zähne sind echt – echt hässlich! Badabumm. Dirk Stelter 36 / 48 Legende: Wenn der Mund nicht da hin will, wo die Augen wollen. Corki Astalos 37 / 48 Legende: Ugly Selfie oder Black-Metal-Albumcover? Lars Kalt 38 / 48 Legende: Leila weiss: Ihr Papi ist der Hässlichste. David Heiniger 39 / 48 Legende: Beisserchen. Petra Fässler 40 / 48 Legende: Duck Face XTREME. Nina Schafferer 41 / 48 Legende: Die Katze sei freiwillig da raufgeklettert. Rampensau. D. Bont 42 / 48 Legende: Die Kollegen von SRF mySchool stellen sich vor. Roman Marriott 43 / 48 Legende: So hochnäsig sehen SRF-3-Mitarbeiterinnen aus. Daniela Püntener 44 / 48 Legende: Auch unsere Moderation muss ran. Anna Maier 45 / 48 Legende: Schmollmund. Mario Torriani 46 / 48 Legende: Schüttel-Zzzzezzzzi. Michael Zezzi 47 / 48 Legende: Zezzi kann nicht mehr aufhören. Michael Zezzi 48 / 48 Legende: Wer stoppt ihn? Michael Zezzi

Jürg macht's vor Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF/jts Weitwinkel, Schütteln, Kleben: Die Tipps vom Meister der «Neuen Schönheit»: «So macht ihr brutal hässliche Selfies».

Ja, die «Trendforscher» hatten recht: Eitel war gestern. Hässlich ist das neue Schön! Das habt ihr uns mit euren gruseligen Portraits eindrücklich bewiesen, mit denen ihr uns während des «Ugly Selfie»-Tags auf SRF 3 bombardiert habt.

In der Bildergalerie oben seht ihr die schönsten - Pardon: hässlichsten Exemplare. Und im Kasten rechts findet ihr den Link zur Anleitung, wie ihr euch noch unansehlicher machen könnt – so sehr liegt uns das Hässliche am Herzen, dass wir dazu sogar eine Videoanleitung gedreht haben.