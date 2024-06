Per E-Mail teilen

Sein Markenzeichen ist das Kopftuch, seine Leidenschaft gehört der Musik und mit 72 ist sein Leben voller Erkenntnisse. In der Sendung «Focus» hat der Musiker, Buchautor und selbsternannte Frauenforscher Chris von Rohr mit Judith Wernli über sein Leben gesprochen.

Audio Chris von Rohr: «Hass hat keine Chance gegen Liebe» 56:23 min, aus Focus vom 10.06.2024. Bild: Kurt Reinhard abspielen. Laufzeit 56 Minuten 23 Sekunden.

Als Jugendlicher habe er in keine Schublade gepasst. Die Schule war für Chris von Rohr reine Zeitverschwendung. «Ich war damals ein ‹Looser›, lag auf meiner violetten Decke und wusste nicht, wo es lang geht», sagt von Rohr. Bis er im Fernsehen die Beatles sah. Ihre Songs und die Energie, die von ihnen ausging, hätten ihn gerettet. Sie wurden zu seinem Richtstern, allen Widerständen des Vaters zum Trotz.

Mit der richtigen Soundpizza zum Erfolg

Chris von Rohr schaffte es von Solothurn auf die grossen Bühnen Amerikas, tourte mit Krokus jahrelang durch die Staaten und feierte mehrere Nummer-1-Hits. Sein Erfolgsrezept: Alles aufgeben und auf eine Karte setzen, durchhalten und im richtigen Moment die richtige Soundpizza servieren.

Musik ist eine Passion aber das Business ist eine Scharlatanerie.

Auf den Lorbeeren ausruhen, kann und will sich Chris von Rohr nicht. «Was ich mir früher erträumt habe, damit verdiene ich jetzt mein Leben.»

Anders sei es für junge Musikerinnen und Musiker, die gingen durch die Hölle, sagt der Musiker und Produzent. «Musik ist eine Passion, aber das Business ist Scharlatanerie.» Wer eine Million Klicks habe, könne am Ende des Tages seine Freundin vielleicht zu einer Pizza einladen.

03:05 Video Krokus mit «Hardrocking Man» Aus Happy Day vom 22.04.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 5 Sekunden.

Chris von Rohr hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. In seinem neuen Buch «meh Glück» zeigt er sich versöhnlich. Er hat immer noch eine rebellische Ader und reagiert auf Unwahrheiten. Trotzdem rät er: «Arrangiere dich mit dem, das du nicht ändern kannst, und versuche, das zu ändern, was du kannst.»

Die beste Produktion in meinem Leben bleibt meine Tochter.

Als Vater einer 22-jährigen Tochter reflektiert der Altrocker über das Vatersein. Jewel, den Kinderschuhen längst entwachsen, pflegt ein inniges Verhältnis zu ihrem Vater. «Wir können von den Kindern lernen und nicht umgekehrt.» Für den Musiker ist klar: «Die beste Produktion in meinem Leben bleibt die Tochter.»

Der selbsternannte Frauenforscher

Frauen gab es zahlreich in Chris von Rohrs Leben. «Für mich heisst das, dass ich 30, 40 Jahre in der Lehre war.» Zu Beginn seiner Karriere habe ihn kaum eine Frau beachtet, und dann hatte er plötzlich viele Verehrerinnen. Er habe viel von den Frauen gelernt und mit vielen immer noch ein gutes Verhältnis.

Von Rohr war sich nie zu schade für plumpe Annäherungsversuche, etwa indem er seine Telefonnummer in eines seiner Bücher schrieb. So lernte er seine jetzige Partnerin kennen und hätte sonst eine der grössten Chancen seines Lebens verpasst.

Der Altersunterschied von mehr als 30 Jahren ist für das Paar kein Thema. Wichtig in einer Partnerschaft sei, dass sie für beide befriedigend ist, sonst müsse man sich trennen. Und er schiebt einen Tipp für alle Männer, die eine gute Frau suchen, hinterher: «Seid selbständig und macht nicht einen auf Hotel Mama.» Eine Frau müsse spüren, dass sie kein Kind habe, das zufällig ein Mann sei.

Bald steht Chris von Rohr wieder mit Krokus auf der Bühne. Konzerte in der Schweiz und Amerika stehen an. Nach 50 Jahren praktisch in Originalbesetzung unterwegs zu sein, stimmt den Solothurner demütig. «Wir sind unendlich dankbar, weil wir auch nie wissen, ob eines das letzte Konzert ist.»

Noch habe er das schönste Leben der Welt und solange er gesund bleibe – «knock on wood» – das sei ein Geschenk.