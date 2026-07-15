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Live vom Gurtenfestival Booking am Gurten: Bis zu 30 Versionen für ein Line-up

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15.07.2026, 12:52

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  • Vom Mittwochnachmittag bis Samstagnacht findet auf dem Berner Hausberg das 43. Gurtenfestival statt.
  • Die Kapazitätsgrenze für das Festival wurde heuer von 25'000 auf 27'000 Eintritte pro Tag erhöht.
  • Zu den Headlinern zählen Sean Paul, Teddy Swims, Lily Allen, Lorde, Nina Chuba und Kraftklub. Schweizer Acts wie Lo & Leduc, Brandão Faber Hunger und To Athena spielen ebenfalls auf dem «Güsche».
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Festival gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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  • Bild 1 von 9. Schon vor der Festivaleröffnung sammeln sich die Menschen vor dem Gelände. Bildquelle: SRF/Janine Durrer.
    Gruppe von Menschen, die im Freien posieren, mit Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 2 von 9. Teddy Swims heizt mit kräftiger Stimme auf der Hauptbühne ein. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person mit Mikrofon und tätowierten Armen auf der Bühne singend.
  • Bild 3 von 9. Sean Paul gehört zu den grossen Headlinern am Gurtenfestival 2026. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person singt auf einer Bühne mit Mikrofon, zwei weitere Personen im Hintergrund.
  • Bild 4 von 9. Spass in der ersten Reihe beim Konzert von Balu Brigada. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Konzert, viele wirken begeistert.
  • Bild 5 von 9. Die brasilianische Sängerin Mari Froes bringt mit einer Mischung aus Pop, Bossa Nova und Jazz die Sonne auf den Gurten zurück. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Musiker in weissen Outfits auf einer Bühne mit buntem Hintergrund.
  • Bild 6 von 9. Die neuseeländischen Rocker von Balu Brigada üben auf dem Gurten ihre Deutschkenntnisse: Nach jedem Song bedanken sie sich bei den Fans. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person mit Sonnenbrille spielt Gitarre auf einer Bühne im Nebel.
  • Bild 7 von 9. Bereits am Mittwochnachmittag füllt sich das Gurten-Festivalgelände. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Grosse Menschenmenge auf einem Festivalgelände mit Bühne im Hintergrund.
  • Bild 8 von 9. Sängerin und Rapperin Audrey Nuna ist den meisten aus «KPop Demon Hunters» bekannt. Dort lieh sie der Figur Mira ihre Gesangsstimme. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person in weissem Outfit singt auf beleuchteter Bühne mit rotem Hintergrund.
  • Bild 9 von 9. 2013 waren Lunik zum letzten Mal auf dem Gurten – über eine Dekade später geben sie ihr Güsche-Comeback. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Eine Sängerin und ein Gitarrist auf der Bühne bei einem Konzert.
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Themen in diesem Newsticker

  • Wie bucht man die Headliner für ein Festival?
  • So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab
  • Das waren die Highlights des ersten Festivaltags
  • Teddy Swims: verdammt wuchtige Stimme, die verdammt oft flucht
  • Die Brüderband aus dem Bilderbuch: Balu Brigada
  • Netflix-Überstimme Audrey Nunas Schweiz-Premiere
  • Lunik: Nicht The Most Beautiful Show
  • Sean Paul: Ist das Oldschool oder aus der Zeit gefallen?
  • Welcome Back Danitsa
  • Wie Motten ins Licht: Say She She locken uns vor die Hauptbühne

Radio SRF 3, 15.7.2026, 8:45 Uhr

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