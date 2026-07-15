- Vom Mittwochnachmittag bis Samstagnacht findet auf dem Berner Hausberg das 43. Gurtenfestival statt.
- Die Kapazitätsgrenze für das Festival wurde heuer von 25'000 auf 27'000 Eintritte pro Tag erhöht.
- Zu den Headlinern zählen Sean Paul, Teddy Swims, Lily Allen, Lorde, Nina Chuba und Kraftklub. Schweizer Acts wie Lo & Leduc, Brandão Faber Hunger und To Athena spielen ebenfalls auf dem «Güsche».
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Festival gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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Bild 1 von 16. Bei den lauteren Songs darf es gerne rumpeln: Mel D. ist das perfekte Nachmittagsbooking auf der Waldbühne. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 2 von 16. Seifenblasen für Stimmung! Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 3 von 16. Die eigentlich fragilen Songs von Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger strotzen vor Stärke, welche ihnen nicht zuletzt die drei perfekt miteinander harmonierenden Stimmen verleihen. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 4 von 16. Gemütliche Stimmung am Donnerstagnachmittag auf dem Festivalgelände. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
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Bild 5 von 16. Lippenstift nachziehen, kurz vor der Sean-Paul-Show. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 6 von 16. Bei Sean Paul ist die Fläche vor der Hauptbühne prall gefüllt. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 7 von 16. Sean Paul gehört zu den grossen Headlinern am Gurtenfestival 2026. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 8 von 16. Bei «Pitch your Single Friend» stellen Freunde und Freundinnen ihre Single-Friends mit einer Powerpoint-Präsenatition vor. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 9 von 16. BUNT. bringt mit seinem DJ-Set die Zeltbühne zum Beben. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Leu.
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Bild 10 von 16. Schon vor der Festivaleröffnung sammeln sich die Menschen vor dem Gelände. Bildquelle: SRF/Janine Durrer.
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Bild 11 von 16. Teddy Swims heizt mit kräftiger Stimme auf der Hauptbühne ein. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 12 von 16. Spass in der ersten Reihe beim Konzert von Balu Brigada. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 13 von 16. Die brasilianische Sängerin Mari Froes bringt mit einer Mischung aus Pop, Bossa Nova und Jazz die Sonne auf den Gurten zurück. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 14 von 16. Die neuseeländischen Rocker von Balu Brigada üben auf dem Gurten ihre Deutschkenntnisse: Nach jedem Song bedanken sie sich bei den Fans. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 15 von 16. Sängerin und Rapperin Audrey Nuna ist den meisten aus «KPop Demon Hunters» bekannt. Dort lieh sie der Figur Mira ihre Gesangsstimme. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 16 von 16. 2013 waren Lunik zum letzten Mal auf dem Gurten – über eine Dekade später geben sie ihr Güsche-Comeback. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Themen in diesem Newsticker
- Grosse Songs, tolle Stimmen und ein bisschen Scharlachrot
- Vereinzelte Gewitterschauer und Windböen erwartet
- Bei Mel D schmilzt sogar der Synthesizer
- So sieht das Gurtenfestival von Lunik in Analog aus
- «Wer aus Bern kommt, läuft hoch»
- Wird das Musikfestival zum Eventfestival?
- Wie bucht man die Headliner für ein Festival?
- So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab
- Das waren die Highlights des ersten Festivaltags
- Teddy Swims: verdammt wuchtige Stimme, die verdammt oft flucht