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Live vom Gurtenfestival Gurtenfestival startet – mit mehr Besuchern und Gewittergefahr

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15.07.2026, 12:52

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  • Vom Mittwochnachmittag bis Samstagnacht findet auf dem Berner Hausberg das 43. Gurtenfestival statt.
  • Die Kapazitätsgrenze für das Festival wurde heuer von 25'000 auf 27'000 Eintritte pro Tag erhöht.
  • Zu den Headlinern zählen Sean Paul, Teddy Swims, Lily Allen, Lorde, Nina Chuba und Kraftklub. Schweizer Acts wie Lo & Leduc, Brandão Faber Hunger und To Athena spielen ebenfalls auf dem «Güsche».
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Festival gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.

Themen in diesem Newsticker

  • Gewitter, Sonne, Starkregen: So wird das Wetter auf dem Gurten
  • Bald geht's los auf dem Gurten!

Radio SRF 3, 15.7.2026, 8:45 Uhr

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