- Vom Mittwochnachmittag bis Samstagnacht findet auf dem Berner Hausberg das 43. Gurtenfestival statt.
- Die Kapazitätsgrenze für das Festival wurde heuer von 25'000 auf 27'000 Eintritte pro Tag erhöht.
- Zu den Headlinern zählen Sean Paul, Teddy Swims, Lily Allen, Lorde, Nina Chuba und Kraftklub. Schweizer Acts wie Lo & Leduc, Brandão Faber Hunger und To Athena spielen ebenfalls auf dem «Güsche».
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Festival gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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