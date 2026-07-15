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Live vom Gurtenfestival Ikkimel-Fans warten stundenlang auf ihr Idol

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15.07.2026, 12:52

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  • Vom Mittwochnachmittag bis Samstagnacht findet auf dem Berner Hausberg das 43. Gurtenfestival statt.
  • Die Kapazitätsgrenze für das Festival wurde heuer von 25'000 auf 27'000 Eintritte pro Tag erhöht.
  • Zu den Headlinern zählen Sean Paul, Teddy Swims, Lily Allen, Lorde, Nina Chuba und Kraftklub. Schweizer Acts wie Lo & Leduc, Brandão Faber Hunger und To Athena spielen ebenfalls auf dem «Güsche».
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Festival gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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  • Bild 1 von 20. Splendid fährt mit allen Features auf: Stereo Luchs, Faber, Leila und Jule X kommen für ihre gemeinsamen Songs auf die Waldbühne. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Drei Musiker auf einer Bühne in rotem Licht.
  • Bild 2 von 20. Regen prasselt auf die Gurten- und Lorde-Ultras, die am Donnerstagabend trotz Gewitter vor der Hauptbühne ausharren. Sie werden mit einem mitreissenden Konzert belohnt. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Konzertbesucher im Regen vor einer Bühne mit blauer Beleuchtung.
  • Bild 3 von 20. Das Gurtenfestival brachte heuer rund 2000 Tickets mehr pro Tag in den Verkauf. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Menschenmenge auf einem Freiluftkonzert, einige lächeln und tanzen.
  • Bild 4 von 20. Lily Allen spielt lediglich Songs von ihrem neuen Album «West End Girl». Ein «Fuck You» an alle, die auf die alten Hits warteten. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Person im Abendkleid sitzt auf einem Bett mit einem roten Telefon.
  • Bild 5 von 20. Der Funke will bei Moictani nicht ganz zum Gurtenpublikum überspringen. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Person spielt Gitarre auf einer Bühne mit blauem Licht.
  • Bild 6 von 20. Die puertoricanische Rapperin Young Miko überzeugte das Publikum auf der Zeltbühne. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Person mit Mikrofon auf Bühne vor grossem Bildschirmwith.
  • Bild 7 von 20. Bei den lauteren Songs darf es gerne rumpeln: Mel D ist das perfekte Nachmittagsbooking auf der Waldbühne. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Person auf einer Bühne spielt E-Gitarre vor grossen dekorativen Buchstaben.
  • Bild 8 von 20. Seifenblasen für Stimmung! Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Personen, die auf einer Wiese während eines Festivals sitzen.
  • Bild 9 von 20. Die eigentlich fragilen Songs von Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger strotzen vor Stärke, welche ihnen nicht zuletzt die drei perfekt miteinander harmonierenden Stimmen verleihen. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Menschenmenge vor einer Bühne mit goldfarbenem Vorhang.
  • Bild 10 von 20. Lippenstift nachziehen, kurz vor der Sean-Paul-Show. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Outdoor-Konzert, einige ziehen Make-up auf.
  • Bild 11 von 20. Bei Sean Paul ist die Fläche vor der Hauptbühne prall gefüllt. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Grosse Menschenmenge bei einem Open-Air-Konzert mit Bühne und Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 12 von 20. Sean Paul gehört zu den grossen Headlinern am Gurtenfestival 2026. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person singt auf einer Bühne mit Mikrofon, zwei weitere Personen im Hintergrund.
  • Bild 13 von 20. Bei «Pitch your Single Friend» stellen Freunde und Freundinnen ihre Single-Friends mit einer Powerpoint-Präsenatition vor. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Zwei Personen sitzen auf Stühlen und lächeln.
  • Bild 14 von 20. BUNT. bringt mit seinem DJ-Set die Zeltbühne zum Beben. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Leu.
    Eine Menschenmenge bei einem Konzert mit erhobenen Armen.
  • Bild 15 von 20. Schon vor der Festivaleröffnung sammeln sich die Menschen vor dem Gelände. Bildquelle: SRF/Janine Durrer.
    Gruppe von Menschen, die im Freien posieren, mit Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 16 von 20. Teddy Swims heizt mit kräftiger Stimme auf der Hauptbühne ein. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person mit Mikrofon und tätowierten Armen auf der Bühne singend.
  • Bild 17 von 20. Spass in der ersten Reihe beim Konzert von Balu Brigada. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Konzert, viele wirken begeistert.
  • Bild 18 von 20. Die brasilianische Sängerin Mari Froes bringt mit einer Mischung aus Pop, Bossa Nova und Jazz die Sonne auf den Gurten zurück. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Musiker in weissen Outfits auf einer Bühne mit buntem Hintergrund.
  • Bild 19 von 20. Sängerin und Rapperin Audrey Nuna ist den meisten aus «KPop Demon Hunters» bekannt. Dort lieh sie der Figur Mira ihre Gesangsstimme. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person in weissem Outfit singt auf beleuchteter Bühne mit rotem Hintergrund.
  • Bild 20 von 20. 2013 waren Lunik zum letzten Mal auf dem Gurten – über eine Dekade später geben sie ihr Güsche-Comeback. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Eine Sängerin und ein Gitarrist auf der Bühne bei einem Konzert.
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Themen in diesem Newsticker

  • To Athena überzeugt mit grosser Band und grossen Songs
  • Ikkimel-Fans warten stundenlang auf ihr Idol
  • Lastwagenfahrer Remo transportiert Ikkimels Bühne auf den Gurten
  • Diese Gurten-Konzerte spielt SRF 3 heute live
  • SRF 3 sendet live vom Güsche
  • Lokalheld Jule X spielt Überraschungskonzert
  • Sean Paul hasst Speedos und liebt Aareschwimmen
  • Melina Nora: Feine und starke Walliser Pop-Klänge
  • 30 Kinder und Jugendliche rocken die Gurtenbühne
  • Das bringt der Festival-Freitag

Radio SRF 3, 15.7.2026, 8:45 Uhr

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