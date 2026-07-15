Nina Chuba entdeckt den Gurten

Hunderte Kids strömen für Nina Chuba auf den Gurten

15 15: Auf zur Insel der fliegenden Fische

Es regnet auf dem Gurten

Cumbia ist der neue Punk

Wieso Schweizer Festivaltickets teurer geworden sind

Schlaghosen und Ringelreihe: So sah das Gurtenfestival 1977 aus

Provozieren, grölen, staunen: Das war der Gurten-Freitag

Krafklub: Je länger die Show desto stärker die Band