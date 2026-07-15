 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Live vom Gurtenfestival Sean Paul bringt den Gurten zum Beben

Autor: 

15.07.2026, 12:52

Teilen
  • Vom Mittwochnachmittag bis Samstagnacht findet auf dem Berner Hausberg das 43. Gurtenfestival statt.
  • Die Kapazitätsgrenze für das Festival wurde heuer von 25'000 auf 27'000 Eintritte pro Tag erhöht.
  • Zu den Headlinern zählen Sean Paul, Teddy Swims, Lily Allen, Lorde, Nina Chuba und Kraftklub. Schweizer Acts wie Lo & Leduc, Brandão Faber Hunger und To Athena spielen ebenfalls auf dem «Güsche».
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Festival gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 8. Spass in der ersten Reihe beim Konzert von Balu Brigada. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Konzert, viele wirken begeistert.
  • Bild 2 von 8. Sean Paul gehört zu den grossen Headlinern am Gurtenfestival 2026. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person singt auf einer Bühne mit Mikrofon, zwei weitere Personen im Hintergrund.
  • Bild 3 von 8. Die brasilianische Sängerin Mari Froes bringt mit einer Mischung aus Pop, Bossa Nova und Jazz die Sonne auf den Gurten zurück. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Musiker in weissen Outfits auf einer Bühne mit buntem Hintergrund.
  • Bild 4 von 8. Die neuseeländischen Rocker von Balu Brigada üben auf dem Gurten ihre Deutschkenntnisse: Nach jedem Song bedanken sie sich bei den Fans. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person mit Sonnenbrille spielt Gitarre auf einer Bühne im Nebel.
  • Bild 5 von 8. Bereits am Mittwochnachmittag füllt sich das Gurten-Festivalgelände. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Grosse Menschenmenge auf einem Festivalgelände mit Bühne im Hintergrund.
  • Bild 6 von 8. Schon vor der Festivaleröffnung sammeln sich die Menschen vor dem Gelände. Bildquelle: SRF/Janine Durrer.
    Gruppe von Menschen, die im Freien posieren, mit Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 7 von 8. Sängerin und Rapperin Audrey Nuna ist den meisten aus «KPop Demon Hunters» bekannt. Dort lieh sie der Figur Mira ihre Gesangsstimme. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person in weissem Outfit singt auf beleuchteter Bühne mit rotem Hintergrund.
  • Bild 8 von 8. 2013 waren Lunik zum letzten Mal auf dem Gurten – über eine Dekade später gaben sie ihr Güsche-Comeback. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Eine Sängerin und ein Gitarrist auf der Bühne bei einem Konzert.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Themen in diesem Newsticker

  • Lunik: Nicht The Most Beautiful Show
  • Sean Paul: Ist das Oldschool oder aus der Zeit gefallen?
  • Welcome Back Danitsa
  • Wie Motten ins Licht: Say She She locken uns vor die Hauptbühne
  • 2000 Tickets mehr pro Tag – was heisst das fürs Gurtenfestival?
  • Der sanfte Gurten-Wecker von Mari Froes
  • Unsere Geheimtipps: Was dürft ihr am Gurten 2026 nicht verpassen?
  • Konzert-Highlights am Mittwoch
  • Warten auf den Gurten-Startschuss
  • Gewitter, Sonne, Starkregen: So wird das Wetter auf dem Gurten

Radio SRF 3, 15.7.2026, 8:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)