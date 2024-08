Von Herzklopfen bis Blackouts – viele Musikschaffende kennen Lampenfieber. Eine Expertin erklärt, was dahintersteckt.

«Ich bekomme Bauchweh. Mir wird schlecht. Ich habe Durchfall», beschreibt Büne Huber von Patent Ochsner 1993 seine Stimmung kurz vor einem Konzert. Als der Sänger effektiv auf der Bühne stand, «wollte ich nur sterben».

Gelassenheit kommt mit dem Alter

Heutzutage geht Büne Huber gelassener mit dem Lampenfieber um. Dieses Mal nahm er sich vor, nur noch eine Stunde vor dem Gig Lampenfieber zu haben, statt während Tagen vorher «kaputtgehen» zu müssen.

Mir muss vor Auftritten nicht mehr zum Sterben zumute sein.

Büne Hubers älteste Tochter kümmert sich nun in solchen Situationen schon Tage zuvor um ihn und erkundigt sich nach seinem Befinden. Vor dem Gurtenfestival sagte er seiner Tochter: «Ich mache jetzt einen Change. Ich höre auf mit dem Shit. Mir muss vor Auftritten nicht mehr zum Sterben zumute sein.»

05:46 Video Gurten: Büne Huber von Patent Ochsner hat eine Apotheke ausgeraubt (Sprinterview) | Festivalsommer 2024 Aus SRF 3 Festivalsommer vom 21.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 46 Sekunden.

Mittlerweile geniesst der Sänger lieber jede Sekunde vor und von seinem Auftritt. Er meint, dass man vielleicht ein gewisses Alter erreichen müsse, bis man seine alten Dämonen in Schach halten könne.

Wie Schweizer Musikschaffende ihre Angst überwinden

Die Schweizer Sängerin To Athena hat vor ihren Auftritten ebenfalls Lampenfieber: «Ich habe einfach mega Freude. Es verjagt mich fast. Es ist ja eine dünne Linie zwischen nervös und hibbelig.» Um ihre Ängste zu überwinden, macht die Sängerin Atemübungen.

05:34 Video Gurten: To Athena, Königin der seltsamen Geräusche (Sprinterview) | Festivalsommer 2024 Aus SRF 3 Festivalsommer vom 21.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Auch der Mundartrapper Manillio hat Bühnenangst. Ihm hilft es, wenn er unangenehme Szenarien in seinem Kopf ausmalt und dann merkt, dass alles halb so schlimm ist: «Auch wenn ich erst nach einer halben Strophe auf die Bühne kommen würde, kann nichts mega Schlimmes passieren. Es wäre auch dann alles okay und man könnte vermutlich darüber lachen.»

Lampenfieber sollte richtig behandelt werden

Lampenfieber gehört für Schweizer Musikerinnen und Musiker wie Bühne Huber oder To Athena zum Berufsalltag. Auch wenn viele Menschen in ihrem Leben schon mal Lampenfieber erlebt haben, so sollten sozial phobische Ängste korrekt behandelt werden, wenn sie den Alltag der Betroffenen beeinträchtigen.

Was ist eine sozial phobische Angst? Box aufklappen Box zuklappen Eine sozial phobische Angst ist die übertriebene Angst in einer sozialen Situation negativ bewertet zu werden. Die Angst ist so gross, dass man die Situation vermeiden oder flüchten möchte.

Menschen, die unter sozial phobischen Ängsten leiden, sollen ausschliesslich ärztliche Hilfe aufsuchen, meint Dr. Déirdre Cooper. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. 2010 hat sie die erste Lampenfieber-Ambulanz Deutschlands gegründet.

Was ist der Unterschied zwischen Lampenfieber und Bühnenangst? Box aufklappen Box zuklappen Lampenfieber kann in Alltagssituation wie beim Dating, an mündlichen Prüfungen oder bei Hochzeitsreden auftreten. Bühnenangst ist eine spezielle Form der sozialen Phobie, die auftritt, wenn jemand auf der Bühne auftreten muss.

Regelmässig kommen neue Patientinnen und Patienten zu Déirdre Cooper in die Praxis, weil ihr Lampenfieber zuvor nicht richtig therapiert wurde. Gewisse Patientinnen und Patienten werden in Folge fehlerhafter Behandlungen suizidal und schwer krank, sagt die Expertin. Solche schweren Folgeschäden können dann auftreten, wenn Krankheitsbilder wie Hyperventilation nicht korrekt behandelt werden.

Aufmerksamkeitslenkung gegen Lampenfieber

Dr. Cooper lehrt ihre Patientinnen und Patienten unter anderem, dass sie bei Lampenfieber den Fokus von körperlichen Symptomen wie schwitzigen Händen weglenken und sich stattdessen auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren sollen.

Dabei merken die Betroffenen, dass unangenehme Symptome passieren können, die Symptome aber nur dann schlimm und relevant werden, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen. So können kritische Situationen erfolgreich gemeistert werden.