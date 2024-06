«Heeeelga!» Dieser Ruf ist an jedem besseren Festival zu hören. Es ragen sich zahlreiche Mythen um die Entstehungsgeschichte des Helga-Rufes. Radio SRF 3 hat am Openair St. Gallen die wahre Helga gefunden.

Ja, es gibt sie, die wahre Helga, auf welche der wohl berühmteste Festivalruf zurückgeht. Helga ist 51 Jahre alt, kommt aus dem Rheintal und war 1992 Jahren am Open Air St. Gallen.

«Ich bin berühmt geworden, ohne etwas dafür zu tun»

Die 19-Jährige besuchte damals kurz nach ihrer Lehrabschlussprüfung das Festival. Weil Helga noch nicht wusste, ob sie die Lehrabschlussprüfung bestanden hatte oder nicht, rief sie dem Rektor der Schule aus der Telefonkabine auf dem Gelände an. Während sie telefonierte, kam ihre Kollegin am Festival an und suchte in verschiedenen Zelten nach ihrer Freundin Helga. Andere Festivalbesucherinnen und -besucher in den Zelten haben mitgeholfen.

Legende: SRF / Francesca Nett

«Als ich aus der Telefonkabine kam, hat das gesamte Sittertobel Helga gerufen»

Ans Schlafen war für Helga danach nicht mehr zu denken, die ganze Nacht klangen Helga-Rufe durchs Festivalgelände. Dieses Jahr ist Helga erstmals seit 30 Jahren wieder zurück am Open Air St. Gallen und freut sich über die gute Stimmung - und dass ihr Name am Festival bis heute überlebt hat.

Helga-Mythen gibt es so viele wie Helgas selber. Der «Helga-Ruf» hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Auch diverse Festivals in Deutschland sagen, dass der Helga-Ruf bei ihnen entstanden ist.

Helga hat übrigens 1992 die Lehrabschlussprüfung bestanden.