Diese Konzerte kannst du live am Radio hören

Stars in Town 2024

Du kannst dieses Wochenende nicht am Stars in Town in Schaffhausen sein? Kein Problem, wir sind mit unserem Sendewagen vor Ort und bringen die Geschichten und Konzerte aus der Altstadt zu dir nach Hause. Folgende Shows kannst du im Radio auf SRF 3 hören:

Freitag, 2. August

Alina Amuri ab 19:00 Uhr

Solong ab 20:00 Uhr

Nnavy ab 20:45 Uhr

Follia ab 22:00 Uhr

Samstag, 3. August

Malummi ab 19:15 Uhr

Ginny Loon ab 20:00 Uhr

Asendorf ab 21:00 Uhr

Rooftop Sailors ab 22:00 Uhr

Montag, 5. August