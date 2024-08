Am Freitag weinte nicht nur der Himmel. In Schaffhausen startete das Stars in Town mit einer Melancholie-Bombe mit Musik von Kings Elliot, Tom Odell und Passenger. Wer keine feuchten Augen wollte, konnte sich bei der Talentstage bei unseren «SRF 3 Best Talents» in Sicherheit bringen. Hier wurde unter anderem zu Alina Amuri gegroovt und mit Rooftop Sailors gerockt.

Konzert-Highlights am Stars in Town

1 / 13 Legende: Kings Elliot eröffnete die Mainstage Herrenacker und verzauberte Schaffhausen mit ihren melancholischen Songs. SRF/Anna-Tia Buss 2 / 13 Legende: Wir sind uns sicher: Das Kind hat nach Solongs Auftritt seine Bestimmung gefunden. SRF/Anna-Tia Buss 3 / 13 Legende: Abgrooven mit Alina Amuri auf der Talentstage. SRF/Anna-Tia Buss 4 / 13 Legende: Tom Odell strotzte von Energie und zog das Publikum mit seinen Moves in den Bann. SRF/Anna-Tia Buss 5 / 13 Legende: Mit ihrer gefühlvollen Soul-Stimme eroberte Nnavy die Herzen des Publikums. SRF/Anna-Tia Buss 6 / 13 Legende: Tränendrüsen-Entsaftung: Passenger spielte seinen Hit «Let Her Go». SRF/Anna-Tia Buss 7 / 13 Legende: Keine Hüfte wurde nicht geschwungen, als Rooftop Sailors die Bühne rockten. SRF/Anna-Tia Buss 8 / 13 Legende: Such dir jemand, der dich so ansieht, wie Dabu Gitarrist Philipp. SRF/David Marbach 9 / 13 Legende: Nein, da ist nichts auf der Kameralinse – Ginny Loon sorgte mit Seifenblasen für einen Festival-Vibe. SRF/David Marbach 10 / 13 Legende: Hände hoch, asendorf! Sie sind des Gänsehaut-Beschaffens schuldig. SRF/David Marbach 11 / 13 Legende: Malummi heilten das Publikum mit ihrem ausdrucksvollen Art-Pop. SRF/David Marbach 12 / 13 Legende: Wie gewohnt war Marius Bear mit bluten Füssen auf der Bühne (Können wir leider nicht zeigen, sonst müssten wir sie zensieren). SRF/David Marbach 13 / 13 Legende: Büne Huber nach einem Glas Wein. SRF/David Marbach

Tag zwei war weniger feucht, voll mit Schweizer Sternchen und knapp jugendfrei. Marius Bear eröffnete die Mainstage Herrenacker mit nackten Füssen und Dabu Fantastic folgte Boxershortlos (keine Angst, eine Hose kaschierte alles). Anschliessend liessen Patent Ochsner mit einem Gläschen Rotwein und «W.Nuss vo Bümpliz», den letzten Festivaltag ausklingen. Währenddessen wurde Schaffhausen auf der Talentstage von weiteren «SRF 3 Best Talents» in den Bann gezogen. Ginny Loon hypnotisierte mit Seifenblasen und Malummi zog das Publikum ins heile Malummi-Land.

Passenger

Der kürzlich 40 Jahre alt gewordene Barde spricht über seine Freundschaft mit Pop-Superstar Ed Sheeran, verrät seine nervigste Angewohnheit und fragt sich, wann er endlich von König Charles für seine musikalischen Verdienste zum Ritter geschlagen wird.

05:34 Video Stars in Town: Passenger, was kannst du besser als Ed Sheeran? (Sprinterview) | Festivalsommer 2024 Aus SRF 3 Festivalsommer vom 03.08.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Falls die Musikkarriere nicht klappt, hat Kings Elliot einen Plan B bereit: Tierpflegerin (oder gleich Hasenpflegerin). Ihr Herz schlägt nämlich ganz gross für ihre kleinen Vierbeiner zu Hause in London. Ausserdem erfahren wir, dass die Ausserschwyzerin lieber über ihre Borderline-Störung singt, als spricht, keine andere Haarfarbe als blau infrage kommt und Büne Huber ihre Musik über Radio SRF 3 entdeckt hat.

Die Schaffhauser Altstadt im Festival-Fieber

1 / 13 Legende: Mutter-Kind-Bonding bei Alina Amuris Konzert. SRF/Anna-Tia Buss 2 / 13 Legende: Nein, das Foto ist nicht von einem Taylor Swift Konzert. SRF/Anna-Tia Buss 3 / 13 Legende: Neues Ziel: So gute Ohren im Alter haben, dass man sie bei Konzerten noch schützen muss. SRF/Anna-Tia Buss 4 / 13 Legende: So leuchtete die Altstadt von oben. SRF/Anna-Tia Buss 5 / 13 Legende: Die Trommlerinnen und Trommler sorgten am frühen Abend für Entertainment. SRF/Anna-Tia Buss 6 / 13 Legende: SRF/Anna-Tia Buss 7 / 13 Legende: SRF/Anna-Tia Buss 8 / 13 Legende: SRF/Anna-Tia Buss 9 / 13 Legende: Jackpot: Wer in der Schaffhauser Altstadt wohnt, hat einmal im Jahr fast eine Woche lang Gratis-Konzerte. SRF/Anna-Tia Buss 10 / 13 Legende: Beweisfoto: So schwingt das Publikum die Hüften zu Rooftop Sailors. SRF/Anna-Tia Buss 11 / 13 Legende: Mitgrölen bei «W. Nuss vo Bümpliz». SRF/Anna-Tia Buss 12 / 13 Legende: Tom Odell berührte die Herzen dieser zwei Fans. SRF/Anna-Tia Buss 13 / 13 Legende: Die beleuchteten Altstadthäuser geben die perfekte Kulisse. SRF/Anna-Tia Buss

Wenn jemand behauptet, in der Stadt wäre kein wahrer Festival-Vibe möglich – we got your back: Zeig ihr oder ihm diese Galerie.

Anlässlich der Olympischen Sommerspiele haben sich Dabu Fantastic in unseren Festival-Disziplinen duelliert. Drei Challenges: Becher-Werfen, Becher-Füllen und Becher-Balancieren. Dabei zeigte sich, ob sie ihrem Namen gerecht werden und wer besser (oder mehr) bechern kann. Bonus: Ein nasser Dabu.

Noch nicht fantastisch genug? Dann hier noch mehr Dabu

06:00 Video Stars in Town: Dabu geht mit dreckigen Füssen ins Bett (Sprinterview) | Festivalsommer 2024 Aus SRF 3 Festivalsommer vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten.

Wenn der 43-jährige Mundartmusiker nicht gerade auf der Bühne steht oder uns in den Pflasterstein-Gassen der Schaffhauser Altstadt Interviews gibt, geht Dabu Bucher gerne barfuss durchs Leben. Ausserdem erfahren wir, dass er sich für den schnellsten Skifahrer (überhaupt?) hält und warum er George Clooney gerne mal die Zehennägel lackieren würde.