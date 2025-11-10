Sei live dabei, wenn Judith Wernli mit Ramona Bachmann als Gast den Podcast Focus auf der Live Stage aufnimmt.

Sei bei der Live-Aufzeichnung vom Focus mit Ramona Bachmann dabei

Zuschauen statt nur zuhören: Der erfolgreiche SRF-Podcast Focus schafft es auf die Bühne! Am 5. Dezember wird der Focus live vor Publikum aufgezeichnet. Der Event findet auf der Live Stage neben den Radiostudios in Zürich statt. Focus-Moderatorin Judith Wernli führt das Gespräch mit Gast Ramona Bachmann. Die Fussballspielerin ist seit fast 20 Jahren als Profi tätig. Mit ihrer Widerstandsfähigkeit und Offenheit hat sie den Sport in der Schweiz stark geprägt.

Du willst bei dem Event dabei sein? Kannst du – mit ein bisschen Glück sitzt du bald im Publikum bei diesem Live-Focus.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist bis zum 30. November möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Teilnahmeschluss informiert.