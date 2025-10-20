 Zum Inhalt springen

Porträt Experten.
Legende: Philippe Erath, Sara Neuweiler, Olga Miler zVg

Fragen und Antworten Live-Expertenchat zum Thema «Vorsorge»

Philippe Erath, Sara Neuweiler und Olga Miler beantworten am Dienstag, 21. Oktober von 11:00 bis 13:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

20.10.2025, 14:45

Fachleute im Live-Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Philippe Erath
SRF-Wirtschaftsexperte
Schweizer Radio und Fernsehen

Sara Neuweiler
Pensionierungsexpertin
VZ VermögensZentrum

Olga Miler
Finanzexpertin und Gründerin
Finanzplattform Smartpurse 

