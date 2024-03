Legende: Das unveränderte Studio SRF

Jeweils um 9.00, 10.00 und 11.00 Uhr verändert unser Osterhase etwas an der Studiodeko. Findest du die Fehler? Schau fleissig in unseren Livestream! Gewinnen kannst du 1x2 Tickets für das ausverkaufte AC/DC-Konzert im Stadion Letzigrund in Zürich.