Seit einem Jahrzehnt blickt die Musiksendung «SRF 3 punkt CH» nach vorn, stets auf der Suche nach Neuem aus der Schweizer Musikszene. Heute aber wird innegehalten und der Blick geht für einmal zurück: Das waren die zehn Highlights der letzten zehn Jahre.

«SRF 3 punkt CH» Box aufklappen Box zuklappen Von Montag bis Freitag zwischen 19.00 und 20.00 Uhr: Mit «SRF 3 punkt CH» neue Pop- und Rockmusik aus der Schweiz entdecken. Die Radiosendung ist ein Treffpunkt der heimischen Musikszene mit Livesessions und ehrlichen Interviews – und für viele Newcomerinnen und Newcomer die erste grosse Bühne, so einst auch für Nemo, Kings Elliot, Lo & Leduc, Joya Marleen oder Hecht.

1. Nemo performt live «The Code» – aber akustisch!

Wir schreiben eine Zeit, in der die Schweiz seit fast 50 Jahren keinen European Song Contest (ESC) mehr gewonnen hat. 15 Tage bevor Nemo ganz Europa mit dem Siegessong «The Code» begeistern wird, performt Nemo den Song live – und akustisch – bei «SRF 3 punkt CH».

2. Wow, was für ein Auftritt: Faber covert Rihannas Hit «Umbrella»

Fast eine halbe Million Aufrufe auf YouTube: Fabers Cover von Rihannas «Umbrella» lebt noch lange nach seinem Auftritt im SRF 3-Studio weiter. Der Zürcher interpretiert den Welthit eigenständig mit Gitarre und Stimme. Fabers Interpretation ist rau, roh, emotional – und überzeugt.

3. Manillio und James Gruntz performen «Lieblingssong»

Zwei langjährige Musikerkollegen spielen ihre erste gemeinsame Radio-Livesession. Solothurner Rapper Manillio und Bieler Singer-Songwriter James Gruntz performen ihr gemeinsames Lied «Lieblingssong» aus Manillios neustem Album «Deheim Deheim».

4. The Young Gods beeindrucken am Schweizer Musiktag 2019

Es ist ein fulminanter Abschluss des Schweizer Musiktags 2019. Die Post-Industrial-Band The Young Gods performt über 20 Minuten lang und zeigt noch einmal, warum sie seit Jahrzehnten zu den Besten der Schweizer Musikszene gehört.

5. Herzige Live Panne mit «SRF 3 Best Talent» Ilira

Just in dem Moment, als Ilira für ihre Livesession ansetzt, kündigt ihr Natel einen Anruf an: «Ela lila Herz, Ela lila Herz». Ela, das ist das Mami des «SRF 3 Best Talent». Sie wollte nur kurz nachfragen, wann denn der Liveauftritt ihrer Tochter beginnt. Resultat: Iliras Auftritt startet mit Handy-Klingelton im Hintergrund.

6. Tim Freitags Single «Orion’s Belt» gibt’s nur ein einziges Mal

Jedes Jahr zeigt sich der Orioniden-Meteorstrom als Sternenregen am Nachthimmel. Das Ereignis kehrt zwar wieder, doch die einzelnen Sternschnuppen sind einmalig. Genau so ist auch die Single «Orion’s Belt» von Tim Freitag. Am Tag des Sternenregens läuft der Song genau einmal, und danach nie mehr.

7. Beatrice Egli mit ihren liebsten Schweizer Songs

«Mein Herz», «Hör nie auf damit» oder «Verrückt nach Dir» von Beatrice Egli sind die Lieblingssongs mancher Schlagerliebhaber. Aber was hört die Schwyzer Schlagersängerin eigentlich selber? Beatrice Egli stellt ihre zehn Schweizer Lieblingssongs vor.

8. Dachs trifft ihre Muse Beat Breu

«Beat Breu» ist eine wahre Hymne auf die Schweizer Radrennlegende – und der meistgehörte Song von Dachs. Doch was hält eigentlich der besungene Beat Breu von dem Lied? Die Band wusste es lange nicht. «SRF 3 punkt CH» hat das geändert und die Musiker und den Sportler in der Sendung vereint.

9. Moderatorin Hana Gadze verkuppelt Seven und Crimer

«SRF 3 punkt CH»-Moderatorin Hana Gadze hat Wingwoman gespielt und Sänger Seven mit dem Popmusiker Crimer verkuppelt. Crimer kannte Seven noch nicht persönlich, wollte aber unbedingt in dessen Vorprogramm auftreten. Mittelfrau Hana Gadze hat es möglich gemacht.

10. Schweizer Musik mit «Bümpliz»-Ikone Büne Huber

Dieser Kultsong verbindet die Deutschschweiz derart, dass er fast ihre eigene kleine Nationalhymne sein könnte: «W. Nuss vo Bümpliz» von Patent Ochsner. Wer also könnte besser eine Stunde lang über Schweizer Musik sprechen als Patent-Ochsner-Frontmann Büne Huber?