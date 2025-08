Ed Sheeran gastiert am Samstag und Sonntag im ausverkauften Letzigrund Stadion in Zürich. Am ersten Konzert kam nie Langeweile auf, obwohl es eine ähnliche Show war, wie vor fast drei Jahren an gleicher Stelle. Das Schweizer Publikum und Ed Sheeren: Das passt.

Die Schweiz im Jahre 2025: Eine Festhütte noch grösser als in anderen Jahren. Die Europameisterschaft im Singen (ESC)? Ja, das kann die Schweiz. Die Europameisterschaft im Fussball (UEFA Women's Euro)? Ja, das kann die Schweiz. Der Weltmeister der Alleinunterhaltung (Ed Sheeran Konzert)? Ja, auch das kann die Schweiz.

Ab dem ersten Akkord («Castle On The Hill») ist man sich einig: Wir schmeissen hier mit Ed Sheeran im Zürcher Letzigrund ein Gute-Laune-Konzert. Zusammen mit seiner Band legt er los wie die Feuerwehr – passend dazu: viel Pyrotechnik. Korrekt gelesen: zusammen mit seiner Band.

Legende: Feuriger Showstart von Ed Sheeran im Zürcher Letzigrund SRF / Lena Rhyner

Ähnliche Show wie vor drei Jahren

Man musste befürchten, dass das Konzert langweilig werden könnte. Denn bereits vor fast drei Jahren (September 2022) spielte er ebenfalls zweimal hintereinander im Letzigrund mit der gleichen Bühne und demselben Show-Konzept.

Auf einer 360-Grad-Drehscheibe im Mittelkreis des Fussballstadions gab er den Alleinunterhalter und bediente virtuos fünf Loop-Stations. Aber dieser verschmitzte Lausbub weiss genau, was er machen muss, damit keine Langeweile aufkommt und man den Copy-Past-Vorwurf schnell mal fallen lässt.

Ed Sheeran beherrscht die dynamische Dramaturgie

Natürlich steht er als Solo-Künstler, der seine Songs mithilfe seiner Loop-Maschinen selber aufbaut, im Zentrum der Show. Das ist unbestritten der rote Faden durch das Programm.

Aber sobald diese Art von Performance droht, zu repetitiv zu werden, setzt er seine Band ein, die sich um die Drehscheibe gruppiert hat. Oder er zaubert eine Solo-Geigerin auf die Bühne («Galway Girl»), die mit artistischen Einlagen verblüfft. Oder er bedient sich schlicht an den beliebten Stadiontricks, die da sind: Alle Handys in die Höhe, Singspiele mit den Fans und der «Jump-Befehl» ans Publikum, der sogar auf den Sitzplätzen euphorisch befolgt wird.

Und ausserdem brilliert der Singer-Songwriter mit seiner Bühnenpräsenz. Praktisch jeder Song bekommt seine eigene Ansage. Zu jedem Song weiss er eine Geschichte zu erzählen, bei der man gerne zuhört. Wiederum spürt der britische Star aber, dass es beim Zugabenblock von vier Songs keine Worte mehr benötigt. Die Hits «Shape Of You» und «Bad Habits» sprechen für sich.

Neue Tour «Loop» folgt 2026

Ed Sheeran hat auf seinen Social-Media-Kanälen bereits seine nächste Tour «Loop» angekündigt, die anfangs 2026 in Australien starten soll. «Neue Bühne, neue Tricks, neues Set Up, neue Songs» verspricht er. Es ist ihm zu wünschen, dass er seine Band dann noch mehr einbaut in die Show und sie auch sichtbarer macht. Das würde ihm gut stehen. Ansonsten gibt es nichts zu meckern an der Show, mit Ausnahme eines kleinen Wermutstropfen.

Legende: Ed Sheeran bleibt seinem Garderoben-Konzept treu: Auch dieses Mal trug er ein «Zurich» T-Shirt. SRF / Lena Rhyner

Kein Schweizer Act

Im Vorfeld der Zürcher Konzerte durfte spekuliert werden, ob Ed Sheeran einen Schweizer Act auf die Bühne holt. Bei Konzerten in Deutschland, Norwegen oder in England spielte er Duette mit heimischen Künstler:innen. Das passierte zumindest am Samstag nicht. «Made in Switzerland» waren aber seine Pünktlichkeit, Präzision, das «Zurich»-T-Shirt und das Trikot der Schweizer Fussballnati.