Neue Musik - Das neue Sternchen am Schweizer Pop-Himmel: Milune

Die Newcomerin Milune aus der Schweiz und New York ist «torn», also zerrissen. Hin- und hergerissen in der Liebe aber nicht in der Musik. Ihre angehende Karriere als Balletttänzerin hat sie für die Musik geopfert und wurde dafür mit ihrem ersten Song bei einem grossen Plattenlabel belohnt.