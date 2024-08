Per E-Mail teilen

Die Ferien sind vorbei und im Alltag ist der ganz normale Wahnsinn wieder eingekehrt. Eine Berufsgruppe ist diesem besonders ausgesetzt: all jene, die ein öffentliches Verkehrsmittel lenken und täglich Scharen von Passagieren von A nach B bringen. Drei von ihnen berichten, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind.

Legende: Andreas Flury fährt seit sechs Jahren ein Postauto in der Region Baden. zVg Andreas Flury

Ein herausfordernder Alltag

Der Verkehr sei aggressiver geworden und die Leute ungeduldiger, sagt Andreas Flury. Seit sechs Jahren ist er Postautochauffeur und fährt vier Linien in der Region Baden. Die Herausforderungen in seinem Alltag sind vielfältig: Sie reichen von Passagieren, die sich über die Fahrpreise auslassen, Fahrgästen, die alkoholisiert sind, turnenden Kindern auf den Sitzen, bis hin zu einer alten Badewanne, die jemand im Postauto transportieren wollte.

Wenn einer von hinten geschubst wird, habe ich ihn unter dem Bus.

Vor Schülerinnen und Schülern, die dichtgedrängt an der Kante der Haltestelle stehen, habe er am meisten Respekt. «Wenn einer von hinten geschubst wird, habe ich ihn unter dem Bus.»

Legende: Elvira Gächter freut sich über ein Lob der Passagiere. BernMobil

Gefährlich ist das Unberechenbare

Elvira Gächter fährt Bus und Tram bei Bernmobil in der Stadt Bern. Für sie sind alle gefährlich, die plötzlich ausbrechen und ins Gleisfeld kommen. Vorausschauendes Fahren sei in ihrem Beruf das A und O. Trotz der drohenden Gefahren im Stadtverkehr mag sie ihren Job und freut sich, wenn Passagiere zum Führerstand kommen und ein Lob übrig haben. Dass jemand «Grüezi» und «Adieu» sagt, sei heute nicht mehr selbstverständlich, meint der Postautochauffeur Andreas Flury.

Passagiere, die sich im Zugabteil verköstigen: Das kommt öfter vor, als vielen lieb ist. Gemäss Knigge sollte man im ÖV auf stark riechendes Essen und Getränke verzichten, meint Elvira Gächter. «Aber was sagen Sie jemandem, der lange nicht geduscht hat – ihn nicht in den Bus einsteigen lassen?» Ihr Trost: Im Bus fährt ein solcher Passagier in der Regel nicht stundenlang mit.

Smartphones und Stinkefinger

Michael Grünig ist Lokomotivführer und Lokführer-Ausbildner. Seit sechs Jahren ist er meist auf der Regionalstrecke Langenthal-Solothurn unterwegs. «Es ist erschreckend, wie unachtsam die Menschen durch die Smartphones und Kopfhörer geworden sind». Oft seien sie ihretwegen gezwungen, zu pfeifen. Für den schrillen Pfiff hätten die einen Verständnis und andere würden den Stinkefinger zeigen.

Legende: Als Lokführer kann Michael Grünig nicht ausweichen. zVg/Michael Grünig

Smartphones und Kopfhörer gehören zur heutigen Zeit, meint Elvira Gächter. Es sei an den Berufs-Chauffeuren, der veränderten Zeit Rechnung zu tragen. Sie habe eine Rassel oder eine Bremse, die sie einsetzen könne. «Wir müssen für Menschen mit Smartphone und Kopfhörer mitdenken.» Man sagt ihnen auch Smombies.

Das sind Smombies Box aufklappen Box zuklappen Legende: Ein Schild warnt an einer Strasse in Reutlingen, Baden-Württemberg, neben einer Schule vor «Smombies». Keystone/ Mit Smombie sind Menschen gemeint, die durch den ständigen Blick auf ihr Smartphone so stark abgelenkt sind, dass sie die Umgebung kaum noch wahrnehmen. Es handelt sich um ein Kofferwort aus den Begriffen «Smartphone» und «Zombie».

Wer täglich viele Menschen von A nach B transportiert, hat eine grosse Verantwortung. Dessen ist sich auch Lokführer Michael Grünig bewusst. Mit der Zeit könne man die Menschen besser lesen und wisse, was deren Absicht sei. Er ist überzeugt, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen durch vorausschauendes Fahren schon viele Unfälle verhindert haben.

