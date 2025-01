Ein Hund, der Lieder am Radio mitsingt – oder mitbellt? Was für viele möglicherweise nach einer Situation aus einem Cartoon-Film klingen mag, ist für Nicole Burkhard mittlerweile Alltag geworden. Ihre Mischlings-Hündin Kira hat das Singen für sich entdeckt.

Es begann während einer Autofahrt

Aus den Lautsprechern des Autoradios von Nicole Burkhard hallte das Lied «Fix You» von der britischen Band Coldplay, woraufhin Hündin Kira laut zu bellen begann.

Ihre Besitzerin stellte intuitiv das Autoradio aus. «Ich dachte, das Lied tut ihr weh in den Ohren», meinte die Hundebesitzerin. Doch als dasselbe Lied an einem anderen Tag bei Nicole Burkhard zu Hause in Roggwil im Kanton Thurgau wieder im Radio lief, rannte die Mischlings-Hündin aus dem Garten extra in die Wohnung an die Lautsprecher und begann abermals inbrünstig «mitzusingen».

Ein ausgewählter Musikgeschmack

Wie sich der Geschmack von Kira definieren lässt, sei, so die Halterin, schwierig zu bestimmen: «Es gibt Songs, die mag sie mehr und andere interessieren sie weniger.» Beispielsweise bei Coldplays «Fix You» weiss Nicole Burkhard genau, dass ab 1 Minute und 20 Sekunden das Mitsingen jeweils beginnt.

Diese Hunde singen wirklich Box aufklappen Box zuklappen Legende: Australische Dingos sind nicht zu verwechseln mit ihren wiederentdeckten Artgenossen, den Neu Guinea-Dingos. iStock/Dominic Jeanmaire Die «Neuguinea-Dingos» galten über 50 Jahre als verschollen und wurden von einer Forschungsgruppe im Jahr 2020 wiederentdeckt. Laut dem Bericht der Forschungsgruppe hat der Forscher James McIntyre schon 2016 nach Spuren der wilden Hunderasse gesucht und dies mit Erfolg. Man erkennt die Rasse an ihren namensgebenden Lauten, die sie von sich geben. Dies unterscheide sie auch von anderen Artgenossen. Einige Quellen ordnen das Singen der Dingos als vogelgesangsähnlich ein. Andere behaupten, es klinge wie eine Mischung aus Wolf und Wal.

«Kira hört von morgens um 5:00 bis abends um 17:00 Radio und es kommen immer mehr neue Songs in ihr Repertoire, die ihr gefallen», sagt die Hundebesitzerin.

Das ist (ein Teil von) Kira's Playlist Box aufklappen Box zuklappen Coldplay – Fix you Billy Joel – Piano Man Van Halen – Jump Black Eyed Peas – Shut up James Gruntz – Heart Keeps Dancing Dabu Fantastic – Angelina Stromae – Alors on danse Lorde – Royals

Es gibt ausgewählte Bands und Musikstücke, die hört man bei Nicole Burkhard zu Hause in Rottwil im Kanton Thurgau sehr oft. Doch diese interessieren die Hündin nicht. «Da bin ich noch relativ froh, dann kann ich diese Musik jederzeit hören, ohne dass Kira ständig mitsingt.»

Auf die Frage, ob Hündin Kira denn einen besonderen Musikgeschmack habe oder ein Muster bei ihren Lieblingsliedern zu erkennen sei, meint Burkhard: «Wir haben schon oft nach Verbindungen und Mustern gesucht, aber wir wissen es nicht.»

Einzigartig talentiert und sogar bei den Nachbarn beliebt

Auch keine anderen Hunde aus dem Bekanntenkreis von Nicole Burkhard besässen dasselbe Talent wie Kira. Selbst die Nachbarn kennen Kiras Passion mittlerweile sehr gut – und hören sie dementsprechend auch. Wenn Kira um 5 Uhr morgens mit singen beginnt, ist Burkhard froh so «liebe und tolerante Nachbarn» zu haben, welche Kira ihr Hobby ausleben lassen, ohne sich zu beschweren.