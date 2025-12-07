Für alle Fans des Krimi-Klassikers gibt es neue Fälle auf Play SRF. Diese führen den Privatdetektiven (Marcus Signer) in ein Altersheim, zu einer verschrobenen Alien-Gemeinschaft, zu einem Engagement als Leib- und Nachtwächter und an ein Blind Date.

Immer mit von der Partie: der Polizist (Stefan Kurt), Maloneys liebster Feind, Rivale und Wegbegleiter – der in einem Fall gar selbst als vermisst gilt. Ausserdem zu sehen sind Joel Basman, Heidi Maria Glössner, Birgit Steinegger, Sarah Viktoria Frick und Susanne Kunz.