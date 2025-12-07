Mit seinen haarsträubenden Fällen hält Philip Maloney die Schweiz nicht nur am Radio, sondern auch am Bildschirm in Atem. Testen Sie Ihr Wissen rund um den berühmtesten Detektiv der Schweiz. Wie schneiden sie ab: «So geht das!» – oder eher «üble Sache, Maloney»?
Streaminghinweis
Für alle Fans des Krimi-Klassikers gibt es neue Fälle auf Play SRF. Diese führen den Privatdetektiven (Marcus Signer) in ein Altersheim, zu einer verschrobenen Alien-Gemeinschaft, zu einem Engagement als Leib- und Nachtwächter und an ein Blind Date.
Immer mit von der Partie: der Polizist (Stefan Kurt), Maloneys liebster Feind, Rivale und Wegbegleiter – der in einem Fall gar selbst als vermisst gilt. Ausserdem zu sehen sind Joel Basman, Heidi Maria Glössner, Birgit Steinegger, Sarah Viktoria Frick und Susanne Kunz.