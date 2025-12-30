 Zum Inhalt springen

Rückblick der anderen Art Das Jahr 2025 in kreativen Tortenstücken

Mit spitzer Feder und scharfem Humor bringt Stephan Lütolf alias «CIC» Woche für Woche das Weltgeschehen auf den Punkt.

30.12.2025, 08:53

Stephan Lütolf, auch als «Cic» bekannt, beobachtet den Zeitgeist mit scharfem Blick und feinem Humor. Woche für Woche nimmt er das aktuelle Geschehen in seinen satirischen Tortengrafiken aufs Korn – pointiert, klug und überraschend.

Auch im Jahr 2025 traf «Cic» mit seinen Cartoons den Nerv der Zeit. Diese Auswahl zeigt die beliebtesten Tortengrafiken des Jahres: ein humorvoller Rückblick auf Politik, Gesellschaft und Alltag.

1. Darum lieben wir Anglizismen

Oft bei uns gehörte englische Wörter mit «ö»: Rögby, Tömbler, Brönsch, Pögg, Trömp.
Legende: Und sobald wir dann wieder arbeiten gehen, nehmen wir wie immer den Lönsch in der Töpperware mit ins Büro ... SRF / CIC

2. Der beste Freund des Menschen

Hund früher: Haustier vor dem Haus. Hund heute: Kinderersatz, Social Media Content, Therapeut, Bester Freund & Familie.
Legende: (Fifi-)Fakt: In der Schweiz nehmen die Geburten ab und gleichzeitig nimmt die Zahl der Hunde zu. SRF / CIC

3. Was für ein Spektakel

ESC ist divers, die Papstwahl nicht. Ihre Gemeinsamkeit: Voting, Pyrotechnik, Gesang, bunte Kostüme und viel Publikum
Legende: Zweimal Spektakel in diesem Jahr, fast gleichzeitig in Rom und in Basel. SRF / CIC

4. Parlez-vous français?

Worauf die Schweiz ist: Auf die 4 Landessprachen (gross), auf die Französischkenntnisse der Schüler (ganz klein)
Legende: Und jetzt alle die Hände in die Höhe, die stolz auf ihr Schulfranzösisch sind. SRF / CIC

5. Alles für das schönste Foto im Feed

Warum wir wandern: Zum erholen, um die Natur zu geniessen, um den Kopf zu lüften, um Fotos für Social Media machen.
Legende: Aktuell sind es Bilder aus den Bergen mit Schnee, wenn es denn hat. SRF / CIC

6. Wie wäre es mit einem Drei(kein)königskuchen?

Dreikönigskuchen: Mit Spoiler (Fähnchen), für Anti-Monarchisten (ohne König) und für Singles (nur ein Brötchen).
Legende: Kommt auch bald wieder, der Drei-Königs-Kuchen. SRF / CIC

7. Oh happy day!

Macht in der Regel nicht glücklich: Montagmorgen & alles was man mit dem Smartphone messen kann (Likes, Schritte, etc.)
Legende: Super, im Moment hat niemand eine Ahnung, was für ein Wochentag ist. SRF / CIC

8. Blitzeblanke Wohnung für die Gäste

Warum wir putzen: Weil es dreckig (klein) ist oder weil Gäste kommen (gross).
Legende: Bei vielen zu beobachten an Silvester … SRF / CIC

9. Der Traum der eigenen vier Wände

Wie man heute zu Wohneigentum kommt: Durch viel Erben.
Legende: Es ist (H)aussichtslos. SRF / CIC

10. Hier ist Zoff vorprogrammiert

Hier kommen die schlechtesten Eigenschaften zum Vorschein: Im Strassenverkehr, beim Erben & bei Gesellschaftsspielen.
Legende: Hat jetzt gerade wieder Hochsaison, der Familienstreit bei Gesellschaftsspielen. SRF / CIC

Tagesschau, 24.12.2025, 19:30 Uhr

