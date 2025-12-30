Mit spitzer Feder und scharfem Humor bringt Stephan Lütolf alias «CIC» Woche für Woche das Weltgeschehen auf den Punkt.

Stephan Lütolf, auch als «Cic» bekannt, beobachtet den Zeitgeist mit scharfem Blick und feinem Humor. Woche für Woche nimmt er das aktuelle Geschehen in seinen satirischen Tortengrafiken aufs Korn – pointiert, klug und überraschend.

Auch im Jahr 2025 traf «Cic» mit seinen Cartoons den Nerv der Zeit. Diese Auswahl zeigt die beliebtesten Tortengrafiken des Jahres: ein humorvoller Rückblick auf Politik, Gesellschaft und Alltag.

1. Darum lieben wir Anglizismen

Legende: Und sobald wir dann wieder arbeiten gehen, nehmen wir wie immer den Lönsch in der Töpperware mit ins Büro ... SRF / CIC

2. Der beste Freund des Menschen

Legende: (Fifi-)Fakt: In der Schweiz nehmen die Geburten ab und gleichzeitig nimmt die Zahl der Hunde zu. SRF / CIC

3. Was für ein Spektakel

Legende: Zweimal Spektakel in diesem Jahr, fast gleichzeitig in Rom und in Basel. SRF / CIC

4. Parlez-vous français?

Legende: Und jetzt alle die Hände in die Höhe, die stolz auf ihr Schulfranzösisch sind. SRF / CIC

5. Alles für das schönste Foto im Feed

Legende: Aktuell sind es Bilder aus den Bergen mit Schnee, wenn es denn hat. SRF / CIC

6. Wie wäre es mit einem Drei(kein)königskuchen?

Legende: Kommt auch bald wieder, der Drei-Königs-Kuchen. SRF / CIC

7. Oh happy day!

Legende: Super, im Moment hat niemand eine Ahnung, was für ein Wochentag ist. SRF / CIC

8. Blitzeblanke Wohnung für die Gäste

Legende: Bei vielen zu beobachten an Silvester … SRF / CIC

9. Der Traum der eigenen vier Wände

Legende: Es ist (H)aussichtslos. SRF / CIC

10. Hier ist Zoff vorprogrammiert