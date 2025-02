Überrascht uns! Verblüfft uns! Lasst unseren Atem stocken! Lasst uns zusammenzucken oder lachen. Egal was – berührt uns emotional! Wir laden die Schulklasse mit der kreativsten Bewerbung zu uns auf die SRF 3 und Virus-Redaktion ein. Aber damit nicht genug: Bei uns dürft ihr eure eigenen Inhalte gestalten! Wir bringen euch auf den Sender. Voller Einsatz ist gefragt.

Werdet Teil der Redaktion!

Von der Redaktionssitzung über die Ideensuche bis hin zur Recherche und Umsetzung: Ihr helft mit, damit unserer Hörer:innen ein tolles Programm bekommen. Zudem schaut ihr bei Virus in der Social-Media-Abteilung hinter die Tik Tok-Kulissen.

Ihr dürft uns alles Fragen, was euch auf der Zunge brennt! Box aufklappen Box zuklappen Dürfen die Moderator:innen die Songs selber aussuchen? Wie entsteht ein Radiobeitrag? Wie funktioniert ein Radiostudio? Wie geht Radio auf Tik Tok?

Was ihr erlebt: Einen exklusiven Einblick in den Redaktionsalltag am Radio. Ihr seht das wahre Gesicht des SRF 3 und Virus-Teams und nehmt an einer Führung durch die Radio Hall teil.

Wer kann teilnehmen?

Das Angebot ist für: max. 8 Jugendliche aus einer (Oberstufen) Klasse im Alter zwischen ca. 14 und 18 Jahre

Datum und Zeitaufwand: 1 bis max. 2 Tage nach Absprache in der Woche vom 5. bis 9. Mai 2025

Ort: Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich