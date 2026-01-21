Was könnt ihr bei Radio SRF 3 machen? Ihr seid Teil des «punkt CH»-Redaktionsteams und erstellt zusammen mit Moderatorin Céline Werdelis eine «punkt CH»-Sendung. Diese moderiert ihr dann gemeinsam live am Mittwoch, 6. Mai, von 19 bis 20 Uhr auf SRF 3.
Werdet Teil der Redaktion
Was ihr zudem erlebt: Einblick in den Redaktionsalltag im Radio, die Gesichter des SRF 3 und Virus-Teams und eine Führung durch die Radio Hall. Ihr lernt, wie ein Radiostudio funktioniert und findet heraus, ob die Moderator:innen die Musik für ihre Sendungen selber aussuchen dürfen.
Ihr dürft uns alles fragen, was euch auf der Zunge brennt!
- Dürfen die Moderator:innen die Songs selber aussuchen?
- Wie entsteht ein Radiobeitrag?
- Wie funktioniert ein Radiostudio?
- Wie geht Radio auf Tik Tok?
Wer kann teilnehmen?
Das Angebot ist für: max. 3 Jugendliche aus einer (Oberstufen-)Klasse im Alter zwischen ca. 15 und 18 Jahre
Datum und Zeitaufwand: 2 Tage, 5. und 6. Mai 2025
Ort: Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich
Schickt eure Anmeldung bis am 31. März 2026 ein. Warum wollt genau ihr «punkt CH» moderieren? Was bedeutet euch Schweizer Musik? Wir freuen uns über eure Bewerbung!